“محبين عالم غامبول هينبسطوا”… استلم تردد قناة كرتون نتورك بالعربية نايل سات وعرب سات بعد التحديث 2024

تعد قناة كرتون نتورك بالعربية، والمعروفة أيضًا باسم كارتونيتو، من أبرز القنوات المجانية للأطفال التي تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، وتقدم القناة مجموعة واسعة من البرامج الكرتونية الممتعة، بما في ذلك أفلام الكرتون والحلقات الجديدة من برامج شهيرة مثل “توم وجيري” وأفلام ديزني، وتساهم القناة في تقديم محتوى هادف من خلال حملات مثل “خليك صديق”، التي تهدف للتوعية ضد التنمر، في هذا المقال، سنستعرض ترددات قناة كرتون نتورك بالعربية على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على نايل سات

أُطلقت قناة كرتون نتورك بالعربية في عام 2010، ومنذ ذلك الحين حققت القناة ملايين التقييمات الإيجابية بفضل محتواها الفريد والمخصص للأطفال، وتبث القناة برامجها على مدار اليوم دون توقف، مما يمنح الأطفال فرصة الاستمتاع ببرامجها في أي وقت، ولاستقبال القناة عبر القمر الصناعي نايل سات، يمكن استخدام بيانات التردد التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11277

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على عرب سات

كما يمكن مشاهدة قناة كرتون نتورك بالعربية عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي، مما يتيح للأطفال متابعة برامجهم المفضلة بجودة عالية.

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

أشهر برامج قناة كرتون نتورك بالعربية

تقدم قناة كرتون نتورك للأطفال مجموعة كبيرة من البرامج الكرتونية التي تتنوع بين الترفيه والتعليم، حيث تعرض حلقات جديدة باستمرار لتفادي تكرار المحتوى، من بين أبرز البرامج التي تقدمها القناة: