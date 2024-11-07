بيان هام من بريد الجزائر للمواطنين بشأن أخر تحديث لتطبيق بريدي موب 2024 لتجنب هذا الأمر

تعمل الحكومة الجزائرية على مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة ومسايرة ركب التطور العالمي في مجال رقمنة المعلومات والبيانات، وقد وفر البريد الجزائري للمواطنين تطبيق بريدي موب لاستخراج البطاقة الذهبية، التطبيق الذي يضم عدد من المميزات خاصة لكبار السن، ومن خلال فقرات المقال نوضح آخر تحديث لتطبيق بريدي موب 2024.

بيان هام من بريد الجزائر

دعت مؤسسة “بريد الجزائر” مساء أمس الأربعاء مستخدمي تطبيق “بريدي موب” إلى ضرورة تحديث التطبيق عبر متجري “غوغل بلاي” و”آبل ستور”، وأفادت المؤسسة في بيان لها أنه يجب على المستخدمين إتمام عملية التحديث وتفعيل التطبيق عبر المتجرين لتفادي تلقي أي إشعارات بشأن صحة الشهادة، وأكدت “بريد الجزائر” أن التطبيق يتوافق مع أعلى معايير الأمان والجودة، مما يضمن فعاليته وموثوقيته.

مميزات تطبيق بريدي موب

تعد البطاقة الذهبية في الجزائر من أهم الأدوات المصرفية التي تقدم مزايا عديدة لحامليها، ومن أبرز هذه المزايا:

تسهيل عمليات السحب والإيداع من خلال تطبيق البريد الجزائري.

إمكانية دفع فواتير الخدمات مثل الكهرباء والماء عبر الإنترنت.

الحفاظ على الخصوصية المالية للمتعاملين، مما يقلل من خطر النصب والاحتيال ويوفر مستوى عالٍ من الأمان على الأموال.

الاستفادة من العروض والخصومات التي توفرها المتاجر عند الدفع باستخدام البطاقة.

الإجراءات الواجب اتباعها عند اختراق حساب بريدي موب

أوضحت مؤسسة البريد الجزائرية الإجراءات التي يجب على المستخدم اتباعها في حالة اختراق حسابه البريدي، بهدف تقليل الخسائر المحتملة. وهذه الإجراءات تتضمن: