“بالتفصيل”بعد قرار استيراد البيض التركي ….. تعرف على أماكن بيع البيض التركي وسعره في السوق المصري وأهم مواصفاته

استيراد البيض التركي من أكثر الأخبار التي نالت اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة، وهذا ما جعل الكثير من المواطنين يبحثون عن أهم التفاصيل الخاصة بهذا الأمر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أسعاره وأهم مواصفاته وأماكن بيعه…..

حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن وصول كميات البيض التي تم التعاقد عليها مؤخراً لاستيرادها من تركيا، حيث أعلنت الحكومة عن وصول مليون طبق من البيض وهو ما يعادل 30 مليون بيضة عالي الجودة.

سعر طبق البيض التركي

كما أعلنت وزارة التموين عن سعر كرتونة طبق البيض التركي وهي 150 جنيه للمستهلك، ومن المقرر أن تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوزيع أطباق البيض التركي على المجمعات الاستهلاكية تيسيراً على المواطنين عملية الشراء والحصول عليه دون معاناة.

أماكن بيع البيض التركي

وكان الأستاذ”سامح السيد” الذي يشغل منصب رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أن هناك خريطة توزيع للبيض التركي حتى يتم توزيعه على جميع المحافظات، ومن المقرر أن تقوم الشركة القابضة بتوزيع البيض المستورد من تركيا على كافة المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ وزارة الزراعة ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية وعلى جميع المجمعات الاستهلاكية الموجودة في شتى أنحاء الجمهورية.

ما هي مواصفات البيض التركي؟

حيث كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين عن مواصفات البيض التركي والتي جاءت كالتالي:

وزن كرتونة البيض التركي 2.1 كيلو جرام.

سعر الكرتون في الأسواق 150 جنيه.

مدون على البيضة تاريخ الإنتاج والصلاحية.

يتميز البيض التركي بجودة عالية ومطابق للمواصفات العالمية.

لون البيض المستورد أبيض من الخارج ومن الداخل يتميز بلونه الأصفر.

القيمة الغذائية للبيض التركي عالية تصل إلى 6.3 جرام بروتين، و5.3 جرام دهون.

يحتوى البيض على الفيتامينات مثل فيتامين “A – D – B12″واوميجا 3 والكثير من المعادن والحديد والكالسيوم.

وبهذا نكون قد استعرضنا معكم أهم وأبرز التفاصيل الخاصة باستيراد البيض التركي، وفي حال وجود أي مخالفات يرجى الاتصال على الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية.