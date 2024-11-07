انخفاض مفاجئ في أسعار الدواجن نهاية اليوم الخميس 7-11-2024

يشغل بال العديد من المواطنين عن معرفة أسعار الدواجن وذلك لأنها تعد من الأكلات المليئة بالبروتين، التي من المفترض أن تكون من ضمن السلع التي تكون علي قدر عدد كبير من الأشخاص مقارنه بأسعار اللحوم الحمراء التي ارتفعت إلي حد كبير، لم تستطع الحصول عليها فئة كبيرة من المواطنين لأنها لا تكون علي قدر استطاعتهم، لذا تعد معرفة البورصة اليومية بأسعار الدواجن من أكثر المشاهدات والبحث عليها حول الوسائل الإلكترونية، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة التي تتعلق بتلك الموضوع تابعونا.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 7_11_2024

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم من 57 جنيه حتي 62 جنيه.

بينما شهد سعر كيلو الفراخ البيضاء 79 جنيه للكيلو.

فيما سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 105 جنيه.

شهدت سعر كيلو الفراخ البلدي 139 جنيه.

سعر كيلو الدواجن الرزي بقيمة 140 جنيها.

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم 33.5 جنيه.

بينما سجل سعر الكتكوت الوطنية للدواجن بسعر 44.5 جنيه.

سجل سعر كتكوت شركة الوادي للدواجن من 39 جنيه.

أسعار البيض اليوم الخميس 7نوفمبر 2024