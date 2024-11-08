نتائجك “هنا”.. رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث موقع نتائجنا لإستخراج النتائج

نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث، هي من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، داخل محافظات العراق، حيث إن ذلك جاء عقب الانتهاء من الامتحانات التي كانت أمس الأربعاء الموافق 6 من شهر نوفمبر 2024، وعليه أصبح من السهل إمكانية استخراج نتائج الصف السادس للدور الثالث على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث

جاءت أبرز الخطوات التي من خلالها يمكنك استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث في عموم محافظات العراق، وذلك بإتباع الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

مع القيام بإدخال رمز التحقق المرئي في خانة تسجيل الدخول.

ليتم بعدها الانتقال إلى الصفحة الخاصة بعرض النتائج.

اختيار المحافظة والدور التي ترغب في الاستعلام عنه فيما بعد.

مع إدخال بيانات كل طالب أو طالبة.

النقر على زر “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث.

الحصول على نتائج السادس الإعدادي موقع نتائجنا

أما عن الخطوات الواجب اتباعها لكي يتم استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، وذلك بإتباع الأتي:-

أن تتجه إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

ثم يتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالنتائج.

ثم يتم تدوين بيانات كل طالب وطالبة.

بحيث تتمكن من النقر على أيقونة “بحث”.

انتظر لبضع ثواني حتى يتم تحميل النتائج.

بحيث يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج.

هل تم تحديد موعد لظهور نتائج السادس الاعدادي؟

لم تعلن وزارة التربية العراقية، عن موعد محدد أو رسمي لإطلاق نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث، حيث إن التوقعات تؤول بأن ظهور النتائج تكون بعد 10 أيام من انتهاء الاختبارات، وعقب القيام بالانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة التي تشمل كافة أوراق الامتحانات، بحيث يتحصل عليها كل طالب وطالبة في المرحلة الإعدادية.