“يابخت اللي هياخد القبض” .. رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024

كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة الدكتورة مايا، عن طريقة الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024، وأعلنت أنه في كل شهر ميلادي يتم قبول أكثر من 100 ألف أسرة تستحق الحصول على الدعم الشهري المخصص لهم من البرنامج، وأعلنت بأنه يمكن الدخول على رابط الاستعلام وإدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم المستوفي كافة الشروط، لمعرفة إذا كان من المقبولين في الدعم أم لا، وبالتالي فقد يمكنك أن تتعرف على تلك المعلومات من خلال النقاط التالية.

الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة

إذا كنت ترغب في معرفة طريقة الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر نوفمبر، فقد يتطلب منك أن تقوم بإتباع بعض الخطوات الهامة والبسيطة، لمعرفة إذا كنت من المقبولين أو المرفوضين وذلك وفقًا لتطابق الشروط الخاصة بك بشكل كامل، دعونا نكشف لكم عن التالي:

في بداية الأمر عليك أن تقوم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالتضامن الاجتماعي “من هنــــــــــــــا”.

بعد ذلك قم بالدخول على الاستعلام عن الاسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة 2024.

يتطلب منك أن تقوم بإدخال الرقم القومي الخاص بك، المكون من 14 رقم ويتم إدخال من الشمال إلى اليمين، ثم في النهاية النقر على زر الاستعلام.

سوف يتم معرفة إذا كنت من المقبولين أو المرفوضين في الدعم مع معرفة سبب الرفض.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2024

سوف يتم تبكير موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2024، ليكون موعد الصرف يوم 14 من الشهر بدلًا يوم 15، نتيجة لمصادفة الصرف إجازة رسمية وهي يوم الجمعة.