سلي ولادك على قناة ماجد الان.. نزل القناة على ترددها الجديد بجودة هائلة

قناة ماجد هي القناة الفضائية التي استطاعت جلب نسب جماهيرية عالية من فئات الأطفال حول الوطن العربي اجمع، استطاعت أن يحبها أعداد كبيرة من الصغار كونها متعددة البرامج ليست فقط برامج تعليمية بل تبث برامج ترفيهية، ثقافية، أيضا برامج أخلاقية والتي تتمثل في العقيدة، القران الكريم، السيرة النبوية الشريفة، غيرها العديد من الأشياء التي تعمل علي تنمية مهارات الذكاء، لذا يريد العديد معرفة الحصول علي الترددات الجديدة التي يتم بث القناة من خلالها بالإضافة إلي كيفية استقبالها علي شاشات التلفاز من اجل سماع كافة برامجها إليكم التفاصيل الآتية.

خصائص قناة ماجد للأطفال

يتم بث العديد من البرامج المختلفة والمتنوعة.

حريصه علي تقديم مهارات تعمل علي اكتساب الصغير تنمية الذكاء لديه وجعله ذو شأن عظيم داخل المجتمع المحيط به.

يتم بث جيع برامجها علي مدار اليوم.

يتم البث من خلال صورة واضحة، جودة عالية، تقنيات حديثة ومتميزة.

جميع من يريد الحصول عليه يمكنه تحميلها علي شاشات التلفاز من خلال الأقمار الصناعية الأتية: النايل سات، العرب سات، أيضا خلال الترددات الحديثة الخاصة بها.

تعمل علي انتباه وجذب الأطفال من خلال عرضها لطرق حديثة ومتميزة.

قناة ماجد علي النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الخاص بها: 11411.

بينما جاء مؤشر الترميز: 3000.

يكون استقطاب القناة: عمودي.

ماجد علي العرب سات

جاء بيانات التردد: 11804.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

طريقة ضبط قناه ماجد علي التلفاز