سهرة الجمعة.. ثبت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك تحديث نوفمبر الان 2024 على الأقمار الصناعية

علي جميع من يريد متابعة ومشاهدة البرامج والأفلام الوثائقية لا يتردد في تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك علي شاشات الاستقبال، ذلك لأنها تعد قناة منفردة عن غيرها من باقية القنوات الأخري يتم بث الزلازل والبراكين حول أنحاء العالم، كما يتم بث الحيوانات البرية والتي أوشكت علي الانقراض أيضا، جميع من يشاهدها يحصل علي الكثير من العلوم والمعارف حول العالم، بالإضافة الا انه يتم ترجمه جميع برامجها إلي اللغة العربية لكي يتمكن الجميع من معرفة جميع ما يتم بثه علي هذه القناة، سنوضح لكم الترددات الجديدة التي يتم البث من خلالها تابعونا.

تردد ناشيونال جيوغرافيك علي النايل سات

التردد الخاص بالقناة: 11226.

تصويب الخطأ الخاص بها: 4/3.

الاستقطاب الجديد: الأفقي.

مؤشر الترميز: 27500.

ناشيونال جيوغرافيك علي العرب سات

تردد القناة: 11804.

بيانات الترميز: 27500.

بيانات التصحيح الخاص بها: 4/3.

جاء مؤشر الاستقطاب: الأفقي.

التردد الجديد: 11804.

خصائص قناة ناشيونال جيوغرافيك