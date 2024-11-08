أمانة الشرقية بالمملكة .. تنوهه على الجميع بشأن إغلاق جسر طريق الملك فهد حتى هذا التاريخ!

تم الإعلان في صباح اليوم الموافق 7 من نوفمبر 2024، بشان إغلاق جسر طريق الملك فهد بداخل المملكة العربية السعودية، وفقًا لما أعلنت عنه أمانة الشرقية حتى يكون الجميع على علم، وكشفت أيضًا عن السبب الهام الذي من خلاله سوف يتم إغلاق هذا الطريق بشكل كامل، ووصفت عن طرق أخرى يمكن من خلالها العبور والوصول إلى الأماكن الخاصة بهم، كما كشفت عن مدة الغلق المسموحه حتى يكونوا الجميع على علم، دعونا نكشف لكم عن تلك التفاصيل من خلال المقال.

إغلاق جسر طريق الملك فهد

تم الإعلان بشكل مبكر من خلال أمانة الشرقية، أن سوف يتم إغلاق جسر طريق الملك فهد بداية من غدًا الموافق يوم الجمعة 8 من نوفمبر 2024، وسوف يستمر الغلق حتى 14 يوم، أي يكون في تاريخ يوم 22 من نوفمبر يمكن للجميع العبور من الطريق، وذلك نتيجة بدء أعمال الصيانية والتي سوف تلزم أن يتم غلق الطريق من الجهاتين بالكامل.

كما أن يكون تكون الأعمال الصيانية من تقاطع شاريع الأمير مشعل بن عبدالعزيز المقابل لإسكان الدمام، وأعلنت الأمانة بأن لن يتم السماح إطلاقًا بمرور أي شاحنه أو مركبه أو دراجه على الإطلاق من هذا المكان، ويمكن من خلال الخريطة الموضحة أن يتم معرفة المكان المسموح المرور من خلاله في تلك الفترة الخاصة بالصيانة.

متى تنتهي الصيانة في طريق الملك فهد؟

كشفت الأمانة بأن يلتزم للصيانة فترة 14 يوم فقط بداية من تاريخ 8 من نوفمبر 2024، وذلك يكون موعد نهاية الصيانة والالتزام بالمرور مره اخرى، سوف يكون في تاريخ يوم 22 من نوفمبر المقبل.