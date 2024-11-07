“خلي بالك” تعرف على أسباب سحب شقق الاسكان الإجتماعي 2024 والموعد الرسمي لفتح باب الحجز الجديد

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن أسباب سحب شقق الاسكان الإجتماعي 2024، بعدما تكرار عمليات السحب خلال الآونة الأخيرة، مما أدى إلى قلق عدد كبير من المواطنين، وكانت وزارة الإسكان والمرافق أعلنت عن الحالات التي سوف تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الإجتماعي سواء قبل أو بعد الحصول على الوحدة السكنية،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم أسباب سحب شقق الإسكان الإجتماعي.

أسباب سحب شقق الاسكان الإجتماعي 2024

وأعلنت وزارة الإسكان عن أسباب سحب شقق الإسكان الإجتماعي 2024، والموجودة داخل كراسة الشروط، وتحذر الوزارة عملائها الراغبين في حجز شقق الإسكان الإجتماعي من الوقوع في الأخطاء التي سوف تعرضهم إلى سحب الوحدات السكنية منهم وهي:

استخدام الوحدة السكنية في غرض آخر غير السكن.

لا يجوز للمستخدم أن يتنازل أو يتصرف في الوحدة السكنية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولكن بشرط أن يسدد ثمن الوحدة بالكامل.

في حالة اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز الموجودة في كراسة الشروط.

إلغاء التخصيص بناءً على طلب المخصص له الوحدة، سواء قبل أو بعد التخصيص.

كما يتم سحب الوحدة السكنية في حالة عدم قيام المتقدم بدفع 20% من ثمن الوحدة، ودفع 1% من المصاريف الإدارية بالإضافة إلى 0.5% لحساب مجلس الأمناء خلال المدة التي تحددها الوزارة.

ألا يقوم المتقدم بسداد قسطتين متتاليين.

عدم التعاقد واستلام الوحدة في الموعد المحدد.

أن يقوم المتقدم بالتزوير في المستندات الخاصة بالحجز.

عقوبة مخالفة التحذيرات الخاصة بشقق الإسكان الإجتماعي

وكان صندوق الإسكان الإجتماعي قد أكد خلال الصفحة الرسمية له على الإنترنت أنه سوف يتم تنفيذ العقوبة على كل من يخالف التحذيرات المذكورة في كراسة شروط الإسكان الإجتماعي، بالحبس مدة لا تقل سنة وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو تطبيق تلك العقوبتين.

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي 2024

وأعلنت وزارة الإسكان عن أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقديم لحجز شقق الإسكان الإجتماعي بداية من 18 نوفمبر 2024،حتى يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر لأصحاب الهمم، ويبدأ فتح باب الحجز مجدداً أمام المواطنين بداية من 26 نوفمبر الجاري حتى يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.