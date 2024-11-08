El- mahwer .. تردد قناة المحور الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2024 “هنــــا”

تردد قناة المحور التي ارتفع عليها عمليات البحث بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وذلك يعود إلى أن قناة المحور واحدة من القنوات العامة والتي تشمل العديد من البرامج والمسلسلات والأفلام المختلفة التي تشمل مشاهدات عليه، كما أنها أيضا من القنوات التي تم توقفها بالفعل في الفترة الأخيرة، والذي يبحث عنها المشاهدين باستمرار، لذلك فيمكنكم الآن الحصول عليها من خلال التردد الجديد وتثبيتها بالخطوات الصحيحة.

تردد قناة المحور

قد شملت عمليات بحث جوجل في الفترة الأخيرة تردد قناة المحور، والتي تعتبر واحدة من اكبر القنوات وأقدمها على الإطلاق منذ وقت طويل، فهي لها نسبة مشاهدات عالية جدًا على جميع البرامج وعلى جميع المسلسلات والأفلام المختلفة التي يتم عرضها على القناة بشكل يومي، ولذلك قد القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11823.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11823.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

أهم مواعيد برامج قناة المحور

قد يوجد العديد من البرامج المختلفة التي يتم أذاعتها على قناة المحور بشكل يومي وبشكل أسبوعي، ولذلك يوجد مواعيد كل من البرامج المختلفة التي يتم عرضها على القناة بشكل ثابت، والتي قد تشمل الأتي وهي: