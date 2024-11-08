TOYOUR BABY TV .. تردد قناة طيور بيبي 2024 على القمر الصناعي عرب ونايل سات “هنـــا”

تردد قناة طيور بيبي والذي يبحث عنه العديد من المشاهدين في مختلف الأعمار، وذلك بعد توقف القناة إلى وقت طويل على جميع أنواع السيرفرات المختلفة، ولأننا نردك مدى أهمية القناة في عالم الأطفال، والتي كانت هي القناة الأولى والوحيدة التي تقوم بعرض العديد من الأغاني التعليمية مثل الألوان والحروف والأرقام والكلمات أيضا، لذلك قمنا بالحصول على التردد الجديد والذي يمكن فتحه بكل سهولة على العديد من أنواع السيرفرات المختلفة والتي تشمل الأتي.

تردد قناة طيور بيبي

قد يبحث البعض عن تردد قناة طيور بيبي الجديد، وذلك بعد توقفها لوقت طويل ما يقارب عامين كاملين، وذلك من اجل الأطفال الراغبين في الحصول، فيمكنكم بكل سهولة الوصول إلى التردد في الأتي وهو:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

كيفية إدخال قناة طيور بيبي على التلفاز

قد يشمل إدخال قناة طيور بيبي على التلفاز العديد من الطرق المختلفة والتي جميعها تساعد في تثبيت القناة بالشكل الصحيح، ومن أهم الخطوات التي يجب على المشاهد إتباعها هي الأتي: