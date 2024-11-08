خدمة العناية بالمستفيدين .. توضح متي ينتهي دوام حساب المواطن للاستفسارات والشكاوي

متى ينتهي دوام حساب المواطن؟ قد ينتهي الدوام يوميًا في الساعة التاسعة مساءًا، وعلى أن يختلف المعاد في يوم الجمعة والذي يتم انتهاء الدوام في الساعة 11 من اليوم، وذلك لان بدء الاستقبال لجميع الاستفسارات في الساعة 3 عصرًا فقط، وعلى أن يستمر حتى نهاية اليوم، ومن الممكن أن يتم التواصل مع أي طريقة مناسبة للعملاء من خلال العديد منا لطرق المختلفة التي أوضحها البرنامج منذ وقت سابق.

متي ينتهي دوام حساب المواطن

متى ينتهي دوام حساب المواطن؟ قد جاء هذا السؤال وانتشر بشكل كبير على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاقتراب موعد الاعتراض والذي يتم من خلال احد طرق التواصل المختلفة الخاصة بالبرنامج، فقد يتم انتهاء الدوم في كل يوم الساعة 9 مساءًا، وعلى أن يكون حتى الساعة 11 مساءًا يوم الجمعة فقط، ويمكن التواصل على مدار 24 ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي والحساب الشخصي على الموقع.

طرق التواصل مع حساب المواطن

قد يوجد العديد من طرق التواصل المختلفة مع برنامج حساب المواطن، والتي أشارت عنها الوزارة فيما سبق، والهدف منها هو تحقيق أعلى نسبة تواصل مع المواطنين من اجل الوصول السريع إلى جميع الخدمات والاستفسارات المختلفة التي من خلالها يتم التعرف على كافة المعلومات الصحيحة بشكل فعال، فيمكن لجميع العملاء التواصل مع احد هذه الطرق الآتية: