“الجولة العاشرة”.. موعد مباراة الاتحاد والعروبة اليوم في دوري روشن السعودية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل للفريقين

تترقب العديد من الجماهير السعودية معرفة موعد مباراة الاتحاد والعروبة التي تجمع بين الاتحاد والعروبة والتي تدخل في إطار الجولة العاشرة من دوري روشان السعودي 2024-2025، يرغب فريق الاتحاد في مواصلة سلسلة انتصاراته الممتازة حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط منذ انطلاق البطولة.

موعد مباراة الاتحاد والعروبة

يعتبر موعد مباراة الاتحاد والعروبة في الجولة العاشرة دوري روشن السعودية من الموضوعات المتداولة على محرك البحث جوجل، ومن المتوقع أن تشهد المواجهة حالة من الإثارة التي يسعى من خلالها فريق العروبة، الجمهور لتعزيز موقفه في الترتيب، كما ستقام مباراة الاتحاد والعروبة على ملعب نادي العروبة اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وأنها سوف تكون مباراة قوية وتحتاج إلي تركيز من الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعروبة دوري روشن السعودية 2024

يمكن مشاهدة المباراة بين الاتحاد والعروبة علي قناة SSC SPORT 1 HD، التابعة لشبكة قنوات الرياضية السعودية SSC.

التشكيل الأساسي الاتحاد في مباراة اليوم أمام العروبة

سيشهد التشكيل الأساسي للاتحاد في مباراة اليوم عودة العديد من اللاعبين الأساسيين العائدين من الإصابة، بينما سيغيب الفرنسي كريم بنزيمة بسبب الإصابة التي تعرض لها في الأسبوع السابق:

حارس المرمى: راجكوفيتش.

خط الدفاع: حسن كادش، عبد الله العمري، سعد الموسى، ماريو ميثازي.

خط الوسط نجولو كانتي، فابينيو، عبد الرحمن العبود.

خط الهجوم برجوين، موسى ديابي، صالح الشهري.

تشكيل العروبة المتوقع ضد الاتحاد اليوم

من المتوقع ان يدخل العروبة المباراة اليوم امام الاتحاد تشكيل التالي:ـ