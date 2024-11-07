تراجع وارتفاع في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 7-11-2024

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الإنخفاض في بعض البنوك العاملة بالدولة ومنها بنكي الإسكندرية وأجريكول، فيما زاد سعر الدولار في بنك البركة، وباقي البنوك ثبتت فيها العملة الخضراء، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية، في السطور التالية.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

وعن أخر تحديثات لأسعار الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالدولة، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري إلى 49.15 جنيه شراء، والبيع 49.25 جنيه.

حتى أن الدولار داخل بنك مصر سجل نحو 49.15 جنيه شراء، وبيع 49.25 جنيه.

ناهيك عن وصول سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك القاهرة إلى 49.16 جنيه للشراء، ولبيع 49.26 جنيه.

تحديثات العملة الأجنبية الخميس

أما عن تحديث سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس، مع كم التحديثات التي أجرت على العملات منذ أمس وعقب إعلان نتائج انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفوز دونالد ترامب للمرة الثانية لرئاسة أمريكا، فإنها جاءت كما يأتي:-