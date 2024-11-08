استقبلها بجودة هائلة تردد قناة وناسة تحديث نوفمبر على الأقمار الصناعية الان

مازال الكثير من عشاق الأفلام والمسلسلات الكرتونية يبحثون عن القنوات الناقلة لهذا المحتوى الشيق، التي يستمتع أمامها الصغار، حيث إن قناة وناسة من أكثر القنوات التي تقدم هذا المحتوى سواء كانت برامج كرتونية أو تعليمية، ناهيك عن الأناشيد والأغاني الدينية المميزة التي يبحث عنها العديد من الأطفال في الدول العربية، ويمكنك التعرف على التردد الجديد للقناة سواء النايل سات والعرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تنزيل قناة وناسة التردد الجديد 2024

جاءت أبرز البيانات الخاصة باستقبال قناة وناسة على ترددها الجديد والاستمتاع بكل ما تقدمه القناة دون توقف، وذلك كما يأتي:-

القمر الصناعي الجديد “النايل سات”.

ترددها الأول “11470”.

فيما أن معدل الترميز يكون “2500”.

حتى أن استقطاب القناة “عمودي”.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

حدث تردد قناة وناسة أطفال 2024

ويمكنك تنزيل قناة وناسة على العرب سات كذلك، لمتابعة كل ما تقدمه القناة، ناهيك عن المحتوى المتمثل في البرامج التعليمية والترفيهية، بالإضافة إلى الأناشيد والأغاني الرائعة التي ينجذب إليها العديد من المتابعين بمختلف الدول العربية، وذلك كما يأتي:-

القمر الصناعي الثاني يكون “العرب سات”.

التردد الثاني 11270.

معدل الترميز لقناة وناسة 27500.

فيما أن استقطابها يكون عمودي.

حتى أن معامل تصحيح الخطأ للقناة ¾.

كيفية تنزيل قناة وناسة أطفال 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة وناسة أطفال، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الدخول إلى القائمة الرئيسية لجهازك الرسيفر.

مع القيام بالنقر على الإعدادات.

بعد ذلك يُرجى تحديد بيانات القناة.

النقر على زر “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من تنزيلها.

برامج قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات

جاءت أبرز البرامج التي تقوم بإذاعتها قناة وناسة أطفال على مدار اليوم بجودة عالية وإشارة قوية، وفقًا للأتي:-