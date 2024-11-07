أسعار السمك اليوم للمستهلك الخميس 7 نوفمبر 2024 في مصر داخل سوق العبور

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الأسماك اليوم 7 نوفمبر 2024 على محرك بحث جوجل، حيث انخفضت أسعار معظم أصناف الأسماك في السوق المحلية، سننشر آخر التحديثات على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، وفقا لبوابة الأسعار لمجلس الوزراء.

أسعار الأسماك اليوم 7 نوفمبر 2024

شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 7 نوفمبر في سوق العبور تراجعا عن سوق التجزئة بقيم تراوحت بين 10% و15%، ننشر أسعار الأسماك بالجملة اليوم في الأسواق القطاعية..

تراوح سعر قشر البياض من 160 إلى 260 جنيها.

تراوح سعر سمك البياض الاملس من 100 إلى 150 جنيها.

تراوح سعر 2 سمكة بياض أملس من 40 إلى 90 جنيها.

تراوح سعر أسماك ثعبان البحر من 100 إلى 450 جنيها.

تراوح سعر الأسماك برانيس اسكندراني 80 إلى 150 جنيها.

تراوح سعر أسماك المكرونة السويسى من 80 إلى 150 جنيهًا مصريًا

تراوح سعر الأسماك مكرونة خليجي من 70 إلى 110 جنيهات.

تراوح سعر أسماك مكرونة المجمدة من 30 إلى 70 جنيها.

تراوح سعر أسماك كابوربا من 40 إلى 135 جنيها.

تراوح سعر 1 سمكة مرجان من 200 إلى 250 جنيها.

تراوح سعر 2 سمكة مرجان من 150 إلى 180 جنيها.

تراوح سعر الأسماك المرجان المجمد من 30 إلى 60 جنيها.

تراوح سعر السردين المجمد من 50 إلى 100 جنيه.

تراوح سعر الماكريل المجمد من 100 إلى 140 جنيها.

أسعار أسماك البلطي اليوم

سعر أسماك البلطي اليوم هو كما يلي في سوق العبور ، وهناك اختلافات طفيفة في جميع أنواع أسماك البلطي..

تراوح سعر 1 سمكة بلطي من 68 جنيه إلى 70 جنيه.

تراوح سعر أسماك البلطي 2 من 65 جنيه إلى 67 جنيه.

تراوح سعر أسماك البلطي في أسوان من 30 جنيه إلى 70 جنيه.

تراوح سعر أسماك فيليه البلطي من 50 جنيه إلى 250 جنيه.

سعر السمك اليوم البوري

سعر سمك البوري اليوم هو كما يلي:.