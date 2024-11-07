“من غير تمارين ولا جهد”.. تخلص من الكرش بورقة غار واحدة!.. هتنصدمي منها!!

مع دخول فصل الشتاء المعروف بالعلاج الطبيعي بفتح الشهية والإقبال علي جميع الأكلات سواء كانت صحية أم غير صحيه، كما لا يستطيع العديد مقاومة الجوع في هذا الفصل، لذا يبحث الكثير من الأشخاص علي استخدام وصفات طبيعية تعمل علي تقليل فتح الشهية، حيث كانت من اهم هذه المكونات استخدام مشروب ورق الغار، القرفة الذي يعد مشروب سحري في إذابة الدهون بالإضافة إلا انه مكون طبيعي، سنسرد لكم المكونات، كيفية الاستخدام الصحيحة لتجنب أي أثار جانيه تعمل علي أحداث مشاكل للجسم ابقوا معانا.

مكونات مشروب ورق الغار والقرفة لحرق الدهون

أولا: حيث يحتوي ورق الغار علي الكثير من الألياف الطبيعية التي تعمل علي التخلص من الوزن الزائد دون حدوث أي أثار جانبيه ومشاكل للجسم من اهم فوائدة أولا: ورق الغار يعمل علي حرق الدهون الزائدة بالجسم حيث انه لا يحتوي علي عنصر الكالسيوم في تركيبته.

ثانيا: ورق الغار من الألياف التي تعزز الشعور بالشبع، تعمل علي مساعدة الشخص علي خفض معدل طعامه اليومي.

ثالثا: له القدرة علي امتصاص المواد الغذائية بشكل فعال، يساهم علي تحول السكريات الزائدة إلي دهون لا يتم تراكمها في الجسم.

المكونات

إحضار نصف كوب من أوراق الغار.

إحضار ثلاثة أعواد من القرفة؟

لتر من الماء

كيفية التحضير