“ثبات وأستقرار ملحوظ” سعر الذهب اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 داخل محلات الصاغة المصرية

شهد أسعار الذهب اليوم استقرار ملحوظ عند آخر سعر وصل إليه في تعاملات الأمس، وقد شهدت الأيام القليلة الماضية تغير ملحوظ في سعره، حيث يتأثر المعدن النفيس بعوامل مختلفة، وعلى رأس هذه العوامل سعر صرف الدولار وظروف العرض والطلب، كل هذه الأسباب معرضة للتقلبات المستمرة في السوق المصري وبالتالي يتابع سعره الكثير من المواطنين، فدعونا الآن نستعرض كافة الأسعار بمختلف الأوزان للبيع والشراء عبر موقعنا الإخباري.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر بجميع الأوزان كالتالي.

سعر عيار 18 هو 3,236 جنيهًا للشراء و3,223 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 24 هو 4,314 جنيهًا للشراء و4,297 جنيهًا للبيع.

يبلغ سعر العيار 21 3,775 جنيهًا للشراء و3,760 جنيهًا للبيع.

سعر الشراء لأونصة الذهب 134,173 جنيهًا وسعر البيع 133,644 جنيهًا.

يبلغ سعر الشراء للجنيه الذهب 30,200 جنيه مصري وسعر البيع 30,081 جنيه مصري.

يبلغ سعر الذهب عيار 14 قيراطًا 2,517 جنيهًا مصريًا للشراء و2,507 جنيهًا مصريًا للبيع.

يبلغ سعر العيار 22 3,955 جنيهًا للشراء و3,939 جنيهًا مصريًا للبيع.

يبلغ العيار سعر 12 2,157 جنيهًا مصريًا للشراء و2,149 جنيهًا مصريًا للبيع.

ويبلغ سعر العيار 9 1,618 جنيهًا مصريًا للشراء و1,611 جنيهًا مصريًا للبيع.

أسعار سبائك الذهب اليوم

بعد أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر، إليكم أسعار سبائك الذهب لجميع الأوزان:

سعر الجرام 1/4 جرام 1,410 جنيه.

1/2 الجرام 2,715 جنيه.

1 الجرام 4,945 جنيه.

2.5 جرام بسعر 12,321 جنيه

5 جرامات بـ 24,100 جنيه مصري

10 جرامات بـ 48,185 جنيهًا مصريًا

20 جراماً بـ 96,235 جنيهاً مصريًا.

نصف اونصة تزن 76,175 جنيهًا مصريًا.

اونصة الواحدة تزن 150,335 جنيهًا مصريًا.

50 جراماً تزن 238,935 جنيهاً مصرياً.

100 جرام تزن 477,870 جنيه مصري.

يزن ربع الكيلو جرام 1,187,795 جنيهًا مصريًا.

نصف كيلو جرام يزن 2,375,050 جنيهًا مصريًا.

وزن الكيلوجرام 4,747,875 جنيه مصري.

أسعار الجنيه الذهب اليوم

أسعار الجنيه الذهب اليوم في مصر هي كالآتي.