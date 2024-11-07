"بأمر الرئيس تبون"... زيادات قريبة في منح البطالة والتضامن ضمن قانون المالية  في الجزائر 2025.. هنـايا!!

صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيادة جديدة على منح البطالة والتضامن الجزافي خلال عام 2025، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة لهؤلاء المواطنين المحتاجين خاصةً في ظل ارتفاع أسعار السلع بالجزائر، كذلك وعد الرئيس تبون بزيادة جميع أجور الموظفين في الجزائر لتوفير حياة كريمة للمواطنين الجزائريين، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالزيادة الجديدة في المنح بالجزائر 2028.

زيادة في منح البطالة والتضامن 2025

قرر الرئيس الجزائري تبون تطبيق زيادة جديدة على منحة البطالة في الجزائر وذلك باتباع نظام الرفع التدريجي وسوف تتدرج حتى تصل إلى مليوني سنتيم، فسوف يتم رفع المنحة من 200 ل 400 دينار جزائري في المرة الواحدة حتى الوصول للرقم المحدد، وذلك لتوفير الدعم للشباب العاطلين عن العمل بالجزائر لمساندتهم في شراء متطلبات الحياة، وذلك بعكس التزام الحكومة الجزائرية بدعم هؤلاء الشباب الغير عاملين.

قانون المالية 2025 بالجزائر لزيادة الأجور والرواتب

قررت الحكومة الجزائرية بعد تعاونها مع وزارة المالية بإصدار قانون المالية 2025 الجزائر، ينص هذا القانون على رفع أجور الموظفين جميعا سواء العاملين باقطاع العام أو القطاع الخاص، وذلك لرفع مستوى معيشة المواطنين بالجزائر ، وقد بلغت قيمة زيادة الأجور المقرر تطبيقها خلال عام 2025 حوالي 16000 دينار جزائري، سوف يتم توزيع هذه الزيادة في الأجور على جميع الموظفين في القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة.

زيادة في منحة التضامن الجزافي بالجزائر 2025

قرر الرئيس تبون زيادة في بعض المنح في الجزائر في عام 2025 وكانت منحة التضمان الجزافي وادة من المنحة المستفادة من هذا القرار، فهذه المنح تعطى لأصحاب الأمراض وذوي الاحتياجات الخاصة، وتأتي ذلك الزيادة عقب زيادات كبيرة تمت خلال السنين الماضية لمساندة هؤلاء المحتاجين لجلب متطلبات الحياة.