ملعقة قرنفل واحدة هتبهري اللي حواليكي.. رجعي شعرك للطفولة من جديد بوصفة سهلة

دائما تبحث الكثير من السيدات علي وصفات طبيعية من اجل تكثيف وتنعيم وفرد الشعر، ذلك لان الشعر يتأثر دائما بعوامل البيئة والطبيعية، لذا يجب استخدام وصفات طبيعية من اجل المحافظة عليه، يعد القرنفل من الأشياء الطبيعية التي لها فوائد عديدة من أهمها يعمل علي تطويل وتكثيف الشعر، يمنع تساقط الشعر، يقوي ويغذي الشعر، يعطي لمعان ورائحة عطرة للشعر، بالإضافة إلا انه يعمل علي فرد وتنعيم الشعر، سنوضح لكم جميع الوصفات الطبيعية الخاصة بالقرنفل وكيفية استخدامه علي الشعر، وستبهرك النتيجة، كما انه سنوضح لكم استخدام عدة زيوت طبيعية، طريقة استخدامها أيضا تابعونا.

مكونات القرنفل للشعر

أولا: إحضار خمسة ملاعق من القرنفل.

ثانيا: كوب من الماء.

ثالثا: يرجي غلي الماء، ثم اضف القرنفل، اتركه في هذه المياه منقوع لمدة 24 ساعة.

رابعا: علي اليوم الثاني يجب تصفية القرنفل، ووضع الماء في بخاخ خاص بالشعر.

خامسا: يجب قبل وضع ماء القرنفل علي الشعر غسل الشعر جيدا، ثم قم بوضع الماء بالقرنفل علي الشعر ستبهرك النتيجة من اول استعمال.

ثانيا: مكونات الزيوت الطبيعية لاستخدامها علي الشعر

إحضار ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت البرافيين.

ملعقة من زيت الزيتون.

خمسة ملاعق من ماء الورد.

ثلاثة ملاعق من القرنفل الناعم.

طريقة الاستخدام: قم بتقليب جميع الزيوت علي بعضها حتي تمتزجا، ثم قم بوضعها علي درجة حررة لمدة 7 دقائق.