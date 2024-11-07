ارتفاع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024

خلال هذه الفترة يستمر البحث بشكل كبير قبل اجتماع البنك المركزي اليوم والذي سيؤثر على صرف الدولار من خلال تحديد أسعار الفائدة في جميع البنوك، على معرفة سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024 بالبنك.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في أكبر بنك مركزي للصرافة في مصر استقرار أكيد منذ بداية التعاملات الصباحية الجديدة، فقد سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 49.303 جنيه للشراء، 49.167 جنيهًا مصريًا للبيع.

سعر صرف الدولار بالجنيه المصري اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الذي تناولناه في هذا المقال، نود أن نحيطكم علمًا بسعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري (بيع وشراء) ليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024، وذلك فيما يلي.