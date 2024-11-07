ارتفاع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024

خلال هذه الفترة يستمر البحث بشكل كبير قبل اجتماع البنك المركزي اليوم والذي سيؤثر على صرف الدولار من خلال تحديد أسعار الفائدة في جميع البنوك، على معرفة سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024 بالبنك.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
شهد سعر الدولار اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في أكبر بنك مركزي للصرافة في مصر استقرار أكيد منذ بداية التعاملات الصباحية الجديدة، فقد سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 49.303 جنيه للشراء، 49.167 جنيهًا مصريًا للبيع.
سعر صرف الدولار بالجنيه المصري اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الذي تناولناه في هذا المقال، نود أن نحيطكم علمًا بسعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري (بيع وشراء) ليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024، وذلك فيما يلي.
- يبلغ سعرا الشراء والبيع للدولار في البنك الأهلي المصري 49.25 جنيه مصري و49.15 جنيه مصري.
- في بنك مصر، يبلغ سعر الشراء والبيع للدولار الأمريكي 49.28 جنيهًا مصريًا و49.18 جنيه مصري.
- وفي بنك القاهرة، يبلغ سعرا الشراء والبيع الحاليان للدولار الأمريكي 49.26 جنيهًا مصريًا و49.16 جنيهًا مصريًا.
وفي بنك أبو ظبي، يبلغ سعر الشراء الحالي 49.34 جنيهًا مصريًا وسعر البيع الحالي 49.25 جنيهًا مصريًا.
- في بنك CIB، يبلغ سعر الشراء الحالي 49.33 جنيهًا مصريًا وسعر البيع الحالي 49.23 جنيهًا مصريًا.
- وفي بنك الإسكندرية، يبلغ سعر الشراء الحالي 49.25 جنيهًا مصريًا وسعر البيع الحالي 49.15 جنيهًا مصريًا.
- وفي بنك التنمية الصناعية، يبلغ سعر الشراء الحالي 49.3 جنيهًا مصريًا وسعر البيع الحالي 49.2 جنيهًا مصريًا.
- وفي بنك قطر الوطني QNB، يبلغ سعر الشراء الحالي 49.3 جنيهًا مصريًا وسعر البيع الحالي 49.2 جنيهًا مصريًا.
- الدولار الأمريكي للشراء في بنك أجريكول حاليًا 49.29 جنيهًا مصريًا والبيع 49.19 جنيهًا مصريًا.
- يشترى الدولار الأمريكي حاليًا في بنك البركة بسعر 49.32 جنيهًا ويباع بسعر 49.22 جنيهًا.
- يبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي حاليًا 49.27 جنيهًا مصريًا للشراء و49.17 جنيهًا مصريًا للبيع في بنك الخليج المصري.
- وفي المصرف المتحد، يبلغ سعر صرف الدولار حاليًا 49.25 جنيهًا للشراء و49.15 جنيهًا للبيع.
- في بنك الكويت الوطني (NBK)، يبلغ حاليًا 49.25 جنيهًا للشراء و49.15 جنيهًا للبيع.
- في البنك العربي، يبلغ سعر الشراء الحالي 49.32 جنيهًا للشراء و49.22 جنيهًا للبيع.
- في بنك الاستثمار العربي، يبلغ سعر الشراء الحالي 49.3 جنيهًا مصريًا، وسعر البيع الحالي 49.2 جنيهًا مصريًا.
- الشراء الحالي في بنك سايب 49.34 جنيهًا والبيع الحالي 49.24 جنيهًا.
- يبلغ سعر الدولار الحالي في البنك العقاري العربي المصري 49.25 جنيهًا للشراء و49.15 جنيهًا للبيع.
- يبلغ سعر الدولار الحالي في بنك قناة السويس 49.3 جنيهًا للشراء و49.2 جنيهًا للبيع.
- وفي بنك الكويت الوطني، يبلغ سعر الشراء الحالي 49.235 جنيهًا للشراء و49.2 جنيهًا للبيع.
- وفي البنك الأهلي اليوناني، يبلغ سعر الشراء الحالي 49.3 جنيهًا للشراء و49.2 جنيهًا للبيع.