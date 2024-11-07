موعد تطبيق الدعم النقدي في مصر والغاء بطاقة التموين … ومن هم الفئات المحرومة من الدعم النقدي

حالة من الجدل والثرثرة بدأت تظهر في الشوارع المصرية بعد خبر تطبيق الدعم النقدي والغاء بطاقة التموين، وهذا ما سوف يُعرض المواطنين للحرمان من صرف السلع التموينية التي تقدمها وزارة التموين لعدد كبير من المواطنين، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد العمل بنظام الدعم النقدي والفئات التي أعلنت عنها الوزارة.

من هم الفئات المحرومة من الدعم النقدي

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن عدد من الفئات التي سوف يتم استبعادها من الدعم النقدي، وحذفها من المنظومة التعليمية وهي:

الأفراد التي تمتلك سيارة موديل 2017 أو أعلى.

الأشخاص التي تسدد مصاريف مدارس تتخطى الـ 20 ألف جنيه.

الأشخاص سارقي التيار الكهربي.

الأشخاص التي لها شركات برأس مال 10 ملايين جنيه فأكثر.

مالكي الأراضي الزراعية 10 فدادين فأكثر.

الأشخاص التي تسدد ضرائب تصل قيمتها لأكثر من 100 ألف جنيه.

وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية على صرف الدعم النقدي لعدد من الأسر المستحقة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الكثير من الأسر المصرية خلال الآونة الأخيرة وغلاء أسعار السلع والمواد الغذائية، وأكد مصدر مسؤول بالتموين أنه من المقرر أن يكون نصيب الفرد من الدعم النقدي 175 جنيه شامل السلع المدعمة الرغيف المدعم.

موعد تطبيق الدعم النقدي في مصر

ويبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات المصرية عن موعد تطبيق الدعم النقدي في مصر، والذي من المقرر أن يتم تطبيقه مع بداية العام الجديد 2025، حسبما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد التصريحات التي أدلى بها الدكتور” شريف فاروق” وزير التموين خلال لقاء له على قناة dmc الفضائية، الذي أكد أن الدولة حريصة على صرف الدعم لأكبر عدد من المستحقين مؤكداً خلال نهاية حديثه إلى أن قرار تطبيق الدعم النقدي مازال على مائدة الحوار الوطني .