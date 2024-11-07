“شوفتو سنو عم يطلع” اضبط الآن تردد طيور الجنة الجديد على النايل سات والعرب سات.. واستمتع بمغامرات عائلة مقداد 24 ساعة

تردد طيور الجنة، قناة طيور الجنة من القنوات التي نالت على إعجاب العديد من المشاهدين ومنذ إطلاقها حققت نجاحاً كبيراً ولها قاعدة جماهيرية حاشدة ويبحث الكثير من الأشخاص عن معرفة تردد قناة طيور الجنة حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التي تدخل البهجة والفرح على قلوب الأطفال وتزايد البحث عن معرفة تردد قناة طيور الجنة ومن خلال الفقرات التالية سوف نوضح لكم التردد الجديد الخاص بالقناة.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

تزايد البحث عن معرفة تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات حيث يرغب العديد من الآباء والأمهات عن استقبال القناة وضبطها على جهاز الرسيفر والاستمتاع بأجمل أغاني الأطفال وجاء تردد قناة طيور الجنة على النحو التالي:

التردد الجديد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات

كذلك من أبرز مميزات قناة طيور الجنة أنها تعمل على القمر الصناعي عرب سات وكذلك النايل سات حيث يمكن تنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال اتباع التعليمات الآتية:

تردد القناة الجديد 11274.

معامل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

أهم مميزات قناة طيور الجنة

تتميز القناة بالعديد من المميزات من أبرزها مايلي: