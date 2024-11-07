“ريلمي حلت المعادلة الصعبة ” مواصفات هاتف Realme C63 امتلكه الآن شبيه الايفون في التصميم والامكانيات وبسعر يناسب كل الشباب

شركة ريلمي أعلنت عن هاتف Realme C63، جاء الهاتف بمواصفات ومميزات رائعة و بمعالج قوى وجاء بتصميم أنيق وجذاب وهو من الهواتف الاقتصادية، بجانب ذلك جاء الهاتف بكاميرا أمامية وخلفية بدقة عالية، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم أهم مواصفات ومميزات هاتف Realme C63.

مواصفات هاتف Realme C63

جاء الهاتف بمواصفات كثيرة من أبرزها مايلي:

جاء الهاتف بعدة إصدارات مختلفة الإصدار الأول بذاكرة تخزين 128 جيجا مع رامات 6، والإصدار الثاني 256 جيجا مع رامات 8 جيجا.

الكاميرا الأمامية في الهاتف تعمل بدقة 8 ميجابكسل.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية جاءت ثنائية الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل.

حجم شاشة الهاتف 6.75 انش بدقة HD+.

بطارية الهاتف كبيرة جدا تصل إلى 5000 ميللي أمبير.

نظام تشغيل الجهاز Android 14.

مميزات هاتف Realme C63

أما عن مميزات الهاتف جاءت على النحو التالي:

تصميم الهاتف قريب جدا من شكل هواتف الآيفون.

بطارية الهاتف كبيرة جدا تدون لفترات طويلة.

يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقوة 45 واط.

يدعم الهاتف شريحتين إتصال.

الهاتف به مستشعر البصمة.

يدعم الجهاز تركيب كارت ميموري.

سعر هاتف Realme C63

يبحث الكثير من الأشخاص عن معرفة سعر الهاتف حيث يختلف السعر حسب الإصدار وجاء سعر هاتف Realme C63 على النحو التالي: