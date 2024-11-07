“لمحبين الدراما التركية العملاقة” اظبط الآن تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 لمتابعة قيامة عثمان باعلى جودة

تعد قناة الفجر الجزائرية من أبرز القنوات التي تعرض المسلسلات التركية المدبلجة والمترجمة، مثل مسلسل “المؤسس عثمان” ومسلسل “ألب أرسلان”، بجودة عالية وصوت نقي وتبث محتواها على مدار الساعة دون تشويش أو انقطاع، وغيرها من البرامج والمسلسلات العملاقة، وبشكل مجاني تمامًا حيث يمكنكم متابعة القناة بجودة عالية و ظبطها على جهاز الاستقبال لمشاهدات الدراما التركية بأعلى جودة، ولمعرفة أحدث الترددات تابع السطور القادمة.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

يمكنك ضبط ومشاهدة قناة الفجر الجزائرية بأعلى جودة على الأقمار الصناعية المختلفة مثل النايل والعرب سات للمشاهدة بأعلى جودة وذلك من خلال التردات التالية:

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

على القمر الصناعي عرب سات

لاستقبال تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي العرب سات عليك معرفة البيانات التالية:

التردد: 11034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

يعرض مسلسل “المؤسس عثمان المعروف أيضًا بـ”قيامة عثمان” في موسمه السادس حاليًا والذي ينال اعجاب الكثير من عشاق الدراما التركية العملاقة وبالنسبة لموعد الحلقات، حيث تبث الحلقات الجديدة كل يوم أربعاء في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة ATV التركية، اما بالنسبة للمشاهدين في العالم العربي، تعرض الحلقات مترجمة إلى العربية يوم الخميس التالي على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، ومن خلال الترددات السابقه يمكنك مشاهدة المسلسل بأعلى جودة دون إنقطاع أو دفع اي رسوم.