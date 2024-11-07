“ياشيكا انا قردك شيكو مسكتني الشرطة الحقيني” استقبل الآن تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 على كل الأقمار الصناعية بجودة عالية.. نزلها الحين وخلي أولادك مبسوطين

تردد قناة وناسة ، تعد قناة وناسة من أفضل قنوات الأطفال التي حققت نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة في الفترة الأخيرة وتزايد البحث عن معرفة تردد قناة وناسة حيث تقوم القناة ببث مجموعة متنوعة من أغاني الأطفال التي نالت على إعجاب العديد من الأشخاص وتقدم محتواها بصورة جيدة وصوت واضح وتعمل القناة على مدار 24 ساعة دون انقطاع.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

يمكن استقبال قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال إدخال البيانات الآتية’

تردد القناة هو: 11430.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة وناسة 2024 على القمر الصناعي عرب سات

كما يمكن تنزيل قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال اتباع ما يلى:

التردد هو: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

مميزات قناة وناسة

تتميز القناة بالعديد من المميزات التي جعلتها من أشهر قنوات الأطفال في وقت سابق ومن أبرز ما يميزها مايلي:

تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي.

تقدم مجموعة متنوعة من أغاني الأطفال التي نالت على إعجاب عدد كبير من المشاهدين.

القناة مجانية لا تحتاج إلى رسوم اشتراك.

تقدم محتوى آمن يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع العربي.

القناة تعمل على مدار اليوم دون انقطاع.

يمكن استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

كيفية استقبال قناة وناسة