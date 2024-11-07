“كوتي كوتي” اضبط الآن تردد قناة كراميش الجديد على كافة الأقمار الصناعية.. نزلها الآن واستمتع بأجمل الأناشيد والأغاني

تردد قناة كراميش، كراميش من القنوات الفضائية التي تقدم محتوى خاص بالأطفال وتتميز القناة بالعديد من المميزات التي جعلتها من أفضل قنوات الأطفال التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يعمل على تنمية مهارات الطفل، حققت القناة نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة ونالت على إعجاب العديد من الأشخاص في مختلف أنحاء الوطن العربي، تزايد البحث عن معرفة تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وهذا سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات

من وقت لآخر تقوم إدارة القناة بتحديث التردد لضمان عدم انقطاع الخدمة وجاء التردد الجديد على القمر الصناعي عرب سات على النحو التالي:

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصويب الخطأ: 5\6.

تردد قناة كراميش على نايل سات

أما بالنسبة لتردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي نايل سات جاء على النحو التالى:

التردد هو: 11315.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

خطوات تنزيل قناة كراميش على جهاز الإستقبال

يبحث الكثير من الأشخاص عن معرفة كيفية تنزيل قناة كراميش حيث أن قناة كراميش تعمل على تسلية الطفل بجانب محتواها الأمن، ويمكن استقبال القناة من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية: