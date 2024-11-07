EZZ STEEL .. سعر طن الحديد اليوم حديد عز الخميس 7 نوفمبر 2024 داخل الاسواق والمصانع للمستهلك

يهتم عدد من الأفراد داخل جمهورية مصر العربية سعر طن الحديد اليوم حديد عز الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024، داخل الشركات الخاصة بالمصانع والبناء في مصر، وسيشهد السعر حالة من التغير بعد تقدير صندوق النقل الدولي، ونحن في هذا الإطار، نعمل على عرض كافة التفاصيل فيما يلي.
سعر طن الحديد اليوم حديد عز
وفقًا لأحدث التقديرات السعرية يمكننا أن نرى أن سعر طن الحديد اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 لطن حديد عز، أصبح سعر طن الحديد اليوم للمستهلكين المصريين داخل شركات المقاولات المختلفة:
- سجل حديد عز اليوم نحو 39,000 جنيه.
- سجل سعر حديد مصر ستيل نحو 37,000 جنيه.
- سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 38,000 جنيه.
- بلغ سعر حديد المدينة حوالي 36,500 جنيه.
- سجل سعر حديد بيانكو ستيل 36,000 جنيه تقريبًا.
- سجل سعر حديد المصريين 39,000 جنيه تقريبًا.
- سجل سعر حديد بيشاي حوالي 39,000 جنيه تقريبًا
- سجل سعر حديد العشري 36,000 جنيه تقريبًا.
- سجل سعر حديد الجيوسي سعر حديد الجيوسي 39,000 جنيه مصري تقريبًا
- سجل سعر حديد العتال سعر 38,000 جنيه تقريبًا
- سجل سعر حديد المهدي ستيل 36,500 جنيه تقريبًا
- سجل سعر حديد الكومي 36,500 جنيه تقريبًا.
- سجل سعر حديد ملكوبي للصلب 38,000 جنيه تقريبًا
- سجل سعر حديد عطية للصلب 37,000 جنيه تقريبًا
- سجل سعر حديد سرحان للصلب 36,000 جنيه تقريبًا
- سجل سعر حديد الجارحي نحو 38,000 جنيه تقريبًا
سعر طن الأسمنت اليوم
عرضنا سابقًا سعر طن الحديد، والآن سنعرض سعر طن الأسمنت:
- سعر طن الأسمنت الممتاز 1 طن بسعر 2,850 جنيه مصري
- سعر طن الأسمنت التاميلي 2,830 جنيهًا مصريًا
- سعر الطن الواحد من أسمنت الصعيد 2,850 جنيهًا مصريًا
- سعر أسمنت المعالم (الطن) 2,800 جنيه مصري
- سعر أسمنت السهم (طن) 2,810 جنيه مصري
- أسمنت الفهد (1 طن) 2,780 جنيهًا مصريًا
- أسمنت وادي النيل (1 طن) 2,770 جنيهًا مصريًا
- أسمنت المهندس (طن) السعر 2,900 جنيه مصري
- أسمنت تيتان (الطن) 2,850 جنيه مصري
- سعر أسمنت المصري (الطن) 2,830 جنيه مصري
- سعر أسمنت بني سويف العسكري (بالطن) 2,800 جنيه مصري
- أسمنت القوات المسلحة سعر أسمنت القوات المسلحة سعر الطن 2,000 جنيه
- سعر أسمنت جنوب الوادي سعر الطن 2,220 جنيه مصري
- أسمنت القوات المسلحة سعر الطن 2,700 جنيه مصري
- أسمنت النصر سعر الطن 2,800 جنيه للطن
- أسمنت النصر
- أسمنت سيناء 42.5 طن سعر الطن 2,800 جنيه مصري
- سعر الأسمنت المميز (سعر الطن) 2,850 جنيه مصري
- أسمنت السويس سعر الطن أسمنت السويس سعر الطن 2,900 جنيه مصري
- أسمنت أسيوط سعر الطن أسمنت أسيوط سعر الطن 2,820 جنيه مصري
المصرية للأسمنت المصري سعر الطن 2,800 جنيه مصري
- أسمنت السويدي سعر الطن أسمنت السويدي 3,300 جنيه مصري
- أسمنت حلوان سعر الطن أسمنت حلوان سعر الطن 2,860 جنيه
- أسمنت المنيا سعر الطن أسمنت حلوان 3,000 جنيه للطن