EZZ STEEL .. سعر طن الحديد اليوم حديد عز الخميس 7 نوفمبر 2024 داخل الاسواق والمصانع للمستهلك

يهتم عدد من الأفراد داخل جمهورية مصر العربية سعر طن الحديد اليوم حديد عز الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024، داخل الشركات الخاصة بالمصانع والبناء في مصر، وسيشهد السعر حالة من التغير بعد تقدير صندوق النقل الدولي، ونحن في هذا الإطار، نعمل على عرض كافة التفاصيل فيما يلي.

سعر طن الحديد اليوم حديد عز

وفقًا لأحدث التقديرات السعرية يمكننا أن نرى أن سعر طن الحديد اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 لطن حديد عز، أصبح سعر طن الحديد اليوم للمستهلكين المصريين داخل شركات المقاولات المختلفة:

سجل حديد عز اليوم نحو 39,000 جنيه.

سجل سعر حديد مصر ستيل نحو 37,000 جنيه.

سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 38,000 جنيه.

بلغ سعر حديد المدينة حوالي 36,500 جنيه.

سجل سعر حديد بيانكو ستيل 36,000 جنيه تقريبًا.

سجل سعر حديد المصريين 39,000 جنيه تقريبًا.

سجل سعر حديد بيشاي حوالي 39,000 جنيه تقريبًا

سجل سعر حديد العشري 36,000 جنيه تقريبًا.

سجل سعر حديد الجيوسي سعر حديد الجيوسي 39,000 جنيه مصري تقريبًا

سجل سعر حديد العتال سعر 38,000 جنيه تقريبًا

سجل سعر حديد المهدي ستيل 36,500 جنيه تقريبًا

سجل سعر حديد الكومي 36,500 جنيه تقريبًا.

سجل سعر حديد ملكوبي للصلب 38,000 جنيه تقريبًا

سجل سعر حديد عطية للصلب 37,000 جنيه تقريبًا

سجل سعر حديد سرحان للصلب 36,000 جنيه تقريبًا

سجل سعر حديد الجارحي نحو 38,000 جنيه تقريبًا

سعر طن الأسمنت اليوم

عرضنا سابقًا سعر طن الحديد، والآن سنعرض سعر طن الأسمنت: