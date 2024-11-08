“LINK” استعلام نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول 1446 موقع نظام نور وتطبيق توكلنا ومنصة مدرستي

كشفت وزارة التعليم السعودية عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول 1446، لجميع المراحل التعليمية وذلك من خلال موفع نظام نور أو من خلال تطبيق توكلنا، ومنصة مدرستي وذلك حرصاً من الحكومة السعودية على توفير الكثير من الخدمات الالكترونية لعدم الإزدحام والتكدس داخل المدارس، وتعرض الطلاب للكثير من المشاكل بسبب الزحام، وإليكم خطوات الإستعلام……

رابط استعلام نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول 1446 عبر تطبيق توكلنا

حيث يمكن للطلاب الإستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول عبر تطبيق توكلنا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

ادخل على تطبيق توكلنا.

ثم اذهب إلى صفحة الخدمات.

اختر الخدمات التعليمية.

اختر نتائج الطلاب.

حدد الفصل الدراسي الأول للطالب.

ثم انقر على أستعلام.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب على الفور.

خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الأول برقم الهوية عبر نظام نور

كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور الإستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف من خلال إتباع الخطوات الآتية:

زيارة موقع نظام نور التعليمي على الإنترنت.

ثم اختر تقارير نتيجة الطلاب.

حدد الفصل الدراسي الأول.

ثم انقر على أيقونة “بحث”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب في جميع المواد الدراسية.

نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي

كما أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إتاحة نتائج الطلاب من خلال منصة مدرستي، وإليكم الخطوات …..

حمل تطبيق مدرستي من جوجل بلاي.

ثم اضغط على تسجيل الدخول.

حدد الفصل الدراسي الأول.

ثم ادخل بيانات الطالب.

وانقر على ايقونة “بحث.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب على الفور.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم السعودية أنها تتابع أعمال التصحيح والمراجعة لتتأكد من تحقيق الشفافية والعدل بين الطلاب وعدم حدوث أي أخطاء تتسبب في نقص درجات الطلاب.