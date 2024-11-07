“الدواجن تفاجئ المستهلكين”.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 بورصة الدواجن والأسواق التجارية وأسعار البيض

يرغب الكثير من التجار وربات البيوت في معرفة سعر الدجاج كل صباح وفقًا لتعاملات بورصات ومحلات الدواجن من أجل تحديد ميزانية الأسرة قبل الذهاب إلى السوق للشراء، ولكن سجلت أسعار الفراخ اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، أسعار الدجاج استقرارًا ملحوظًا، كما أدى إلى استقرار أسعار الدجاج بأنواعه والبيض في السوق المصري أدى إلى استقرار أسعار الكرتون.

أسعار الفراخ اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

استقرت أسعار الدجاج اليوم الخميس بشكل ملحوظ، بعد التذبذب الذي شهدته أسعار الدجاج في بورصة الدواجن مؤخرًا:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم: بلغ سعر الكتكوت الأبيض اليوم 79-80 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدجاج الساسو سلالة ساسو: تراوحت

أسعار اليوم من 105-106 جنيه للكيلو.

سعر الدجاج البلدي اليوم: سعر كيلو الدجاج البلدي اليوم 139-140 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الدجاجة الأم اليوم: سعر اليوم 60 جنيهًا للكيلو تقريبًا.

أسعار أجزاء الفراخ اليوم

كثير من الناس يشترون أجزاء الدجاج حسب الطبق الذي يطبخونه، حيث يفضل البعض البانيا أو الورك، وكانت أسعار اليوم الخميس 7 نوفمبر كالتالي

سعر كيلو البانيا اليوم: يتراوح سعر الكيلو اليوم من 200 إلى 205 جنيهات، حسب مكان الشراء.

سعر كيلو الكيلو من الكبد والقوانص: اليوم، حوالي 120 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الديك الرومي: سعر كيلو الديك الرومي اليوم 85-90 جنيهًا.

سعر الكتاكيت بالجملة اليوم

أسعار الكتاكيت في المزارع المصرية اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024.

سعر الكتكوت الروزي: سعر اليوم 22-23 جنيهًا.

سعر الكتكوت الساسو: سعر اليوم 18-19 جنيهًا.

سعر الكتكوت البلدي: سعر اليوم 6-7 جنيهات.

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 7-11-2024

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم استقرارًا ملحوظًا في السوق التجاري، وذلك على النحو التالي