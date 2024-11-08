رابط استعلام نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الثالث عموم العراق عبر موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني

يترقب الطلاب بفارغ من الصبر ظهور نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الثالث التي أكدت التعليم العراقية بأنها لن تتأخر في ظهورها مثل الدور الأول والثاني، وهذا لأن اختبارات الدور الثالث يكون عدد المتقدمين أقل مقارنةً بالدور الأول والثاني، لذلك يعيش الطلاب حالة من التوتر والقلق الشديد،

رغم ارتفاع قيمة رسوم اختبارات الدور الثالث للسادس الاعدادي إلى 250 الف دينار عراقي إلا أن هناك الكثير من الطلاب قاموا بدفع الرسوم لأداء الاختبارات تمسكاً بتحقيق النجاح والانتقال إلى مرحلة دراسية جديدة، كما أنهم يبذلون الجهد ويواجهون الصعوبات لتحصيل أعلى الدرجات كونها من أهم الشهادات، ترقبوا معنا لنتعرف معاً على نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الثالث.

نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الثالث

ينتظر الطلاب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات الذي يقوم بها فريق المصححين من أجل حصولهم على النتائج، فترة التصحيح وفقاً لتصريحات بعض المصادر التعليمية لا تتعدى 10 أيام، مما تشن مديريات التربية والتعليم حملات التفقد على لجان الكنترول لمتابعة أعمال التصحيح، وفور الانتهاء يتم عرض نتائج الطلاب على الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية والتعليم لاعتمادها ورفعها على الموقع.

بالخطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

الكثير من الطلاب تفكر باستخراج النتائج من خلال الانترنت دون بذل مجهود في الذهاب إلى المدرسة في اليوم التالي من ظهورها رسمياً ولذلك نوفر عليكم ونقوم بعرض خطوات استخراجها

أولاً يرجى الدخول عبر موقع نتائجنا. تجدون نتائج جميع الاختبارات حسب المرحلة التعليمية. اختر من الشريط العلوي نتائج السادس الاعدادي. اختر المحافظة التابعة لك. يتطلب منك تسجيل الرقم الامتحاني ثم الكود السري. الضغط على عرض النتائج وسوف تظهر في رسالة نصية بشكل سري لضمان الخصوصية.

في حالة عدم ظهور النتيجة أمامك يجب التواصل مع إدارة المدرسة على الفور، بالرقم الإمتحاني للطالب ، وذلك نظراً للضغط الشديد على الموقع، وتتمنى أسرة البديل النجاح والتوفيق للجميع.