أعلى المستويات… سعر الذهب اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 في محلات الصاغة و قيمة المصنعية

يشكل سعر الذهب اليوم اهتمام كبير بعد أن ارتفع سعره في محلات الصاغة بشكل كبير ، حيث تعتبر تلك القفزة تاريخية لأن قيمة الأرتفاع كانت كبيرة لأنها في فترة زمنية قصيرة، مما زاد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 350 جنيه دفعة واحدة، مما دفع الكثير من الأشخاص عن معرفة أخر التحديثات البعض يريد الشراء والبعض الأخر يريد البيع، وهناك من ينتظر ارتفاعه للبيع وهناك من ينتظر التراجع للشراء، الذهب كلما يمر عليه الوقت ترتفع قيمته ولكن يجب أن لا تقل المدة عن عام كامل لتحقيق مكاسب وقبل ذلك يمكن أن تخسر الكثير لأن الأسعار خلال هذه الفترة غير مستقرة، خلال متابعتكم للتقرير التالي نتعرف سوياً على سعر الذهب اليوم.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4308 جنيهات للبيع، مقابل 4288 جنيهًا للشراء.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3770 جنيهًا للبيع، مقابل 3750 جنيهًا للشراء.

مما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3231 جنيهًا للبيع، مقابل 3210 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 وزن 8 جرام نحو عيار 21 بسعر 30160 جنيهًا، و 30120 جنيهًا للشراء.

كما تسجل سعر أونصة الذهب 2669 دولارًا للبيع و 2668 دولارًا للشراء.

مصنعية الذهب عيار 24-21-18 في محلات الصاغة

هناك اختلاف في قيمة مصنعية الذهب لأن هناك عدة أعيرة، ويعتبر العيار الأ‘لى في سعر المصنعية هو عيار 18 ويليه 18 ويليه 21 ويليه عيار 24 الذي يسجل أقل سعر مصنعيه، تبدأ المصنعية في عيار 24 من 35 جنيه وحتى 45 جنيه، كما تزيد قليلاً مصنعية عيار 21 وتصل قيمة المصنعية من 50 جنيه وحتى 80 جنيه، وتزيد المصنعية لعيار 18 وتبدأ من 100 جنيه وحتى 150 جنيه، كما تصل مصنعية عيار 14 من 100 وحتى 250 جنيه.