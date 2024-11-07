سوسو يا سوسو.. تردد قناة كراميش الجديد 2024 على نايل سات وخطوات ضبطها

يخشى الأباء والأمهات أن تتوقف كراميش على الجهاز لذلك نجد أن البحث كبير عن تردد قناة كراميش الجديد 2024 من أجل إضافتها على الجهاز بالتحديث الجديد، حيث تعمل قناة كراميش بشكل مجاني دون أي رسوم إشتراك شهري، ومن بداية ظهورها على الساحة الفضائية وهي تتقدم وتتألق من بين مختلف القنوات،

تعرض القناة محتوى مخصص للأطفال من الأعمال الصغيرة عام ونصف وحتى 5 سنوات، وتلك الفئة العمرية هم أكثر تعلقاً بمشاهدة القنوات الكرتونية لأنهم يجلسون وقت أطول في المنزل، تعتبر قناة كراميش هي مصادر السعادة لملايين الأطفال، ولن يتردد الآباء والأمهات من تحميل القناة كي يستمتع أطفالهم ويقضون وقتهم في سعادة وسرور دون الشعور بملل، ابقوا معنا لكي نتعرف سوياً على تردد قناة كراميش الجديد 2024.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

كراميش هي قناة عربية أردنية مالكها هو وسيم عواد، تأسست القناة في 2009 وحقق انتشار وشهرة واسعة جداً ومن وقتها تعمل القناة بأحدث الامكانيات ويتابعها ملايين الأطفال:

التردد: 11390 ·

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500 ·

معامل الاستقطاب: أفقي (H) ·

معامل تصحيح الخطأ: 6/5 ·

كيفية ضبط قناة كراميش التحديث الجديد 2025

لن يتبقى من عام 2024 سوى شهرين ولذلك يهتم الأباء أن يقوموا بعملية تحديث القنوات المفضلة لأطفالهم على الجهاز، يستفيد الأطفال من الوقت الذي يقضونه أمام قناة كراميش لأنها تقدم نوعية مميزة من الأغاني والأناشيد وتقوم بتقديم المعلومة بأسلوب بسيط والآن عليكم اتباع الخطوات التالية للضبط على الجهاز