“عيش المتعة والإثارة”.. نزل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 واستمتع بأفضل برامج وثائقية وترفيهية

تعد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 من أفضل وأشهر القنوات الفضائية التي تعرض برامج عالم الحيوان بأفضل جودة، ومن خلال السطور التالية سنعرض لكم ترددات القناة عبر النايل سات وعرب سات بأفضل جودة حصرية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

وإليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك قناة نايل سات 2024، ومن خلال السطور التالية سنوضح لكم تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ 5/6

جودة البث HD

تردد قنوات ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات 2024

بعد أن أوضحنا لكم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، إليكم تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات، حيث تقدم القنوات بجودة SD لتلبية احتياجات المشاهدين الذين يستخدمون أجهزة الاستقبال الشائعة، وتفاصيل التردد كالتالي

التردد 11804

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

جودة البث SD

كيفية مشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على التلفاز

بعد أن عرضنا لكم ترددات القناة على النايل سات وعرب سات، يمكنك متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك بسهولة من خلال جهاز الاستقبال الخاص بك حيث أن القناة متاحة مجاناً، دون الحاجة إلى اشتراك، يجب فقط اتباع الخطوات التالية.