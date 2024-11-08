“عيش المتعة والإثارة”.. نزل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 واستمتع بأفضل برامج وثائقية وترفيهية

تعد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 من أفضل وأشهر القنوات الفضائية التي تعرض برامج عالم الحيوان بأفضل جودة، ومن خلال السطور التالية سنعرض لكم ترددات القناة عبر النايل سات وعرب سات بأفضل جودة حصرية.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024
وإليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك قناة نايل سات 2024، ومن خلال السطور التالية سنوضح لكم تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات:
- التردد: 11411
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 30000
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- جودة البث HD
تردد قنوات ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات 2024
بعد أن أوضحنا لكم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، إليكم تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات، حيث تقدم القنوات بجودة SD لتلبية احتياجات المشاهدين الذين يستخدمون أجهزة الاستقبال الشائعة، وتفاصيل التردد كالتالي
- التردد 11804
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
- جودة البث SD
كيفية مشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على التلفاز
بعد أن عرضنا لكم ترددات القناة على النايل سات وعرب سات، يمكنك متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك بسهولة من خلال جهاز الاستقبال الخاص بك حيث أن القناة متاحة مجاناً، دون الحاجة إلى اشتراك، يجب فقط اتباع الخطوات التالية.
- فتح الإعدادات: يجب فتح قائمة إعدادات جهاز الاستقبال باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- ثانياً، يجب تحديد التثبيت اليدوي: الانتقال إلى خيار التثبيت اليدوي أو تثبيت القناة.
- ثالثاً، يجب تحديد القمر الصناعي: اختيار القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات).
- أدخل بيانات التردد في المكان الفارغ الخاص بهم: التردد، والاستقطاب، ومعدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.
- البحث: النقر على أيقونة تنزيل وأضافة إلى قائمة القنوات.
- حفظ: عند اكتمال البحث، النقر على زر ”حفظ“ لحفظ القناة.