وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية.. توضح طريقة التسجيل في منحة الزوجة والأبناء في ليبيا

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها ليبيا، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن إطلاق منحة خاصة للزوجات والأبناء، وذلك بهدف تقديم الدعم اللازم للأسر ذات الدخل المحدود يأتي هذا الإعلان ضمن جهود الحكومة الليبية لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

كيفية التسجيل في منحة الزوجة والأبناء في ليبيا

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية بتوفير منصة إلكترونية لتسهيل عملية التقديم، ما يتيح للمتقدمين الوصول إلى الخدمة بسرعة وسهولة إليك خطوات التسجيل:

قم بالدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية الليبية من خلال الرابط المخصص. يجب إدخال بيانات المستخدم، مثل الاسم، كلمة المرور، ورقم القيد. بعد الدخول، اختر قسم “الخدمات الإلكترونية”، ثم انقر على “التسجيل في منحة الزوجة والأبناء”. قم بإدخال المعلومات المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية. إرفاق الوثائق اللازمة: يجب توفير المستندات التالية:

نسخة من الهوية الوطنية.

رقم الحساب البنكي للمتقدم.

شهادة ميلاد لكل طفل موثقة من الجهات الحكومية.

صورة طبق الأصل من عقد الزواج، ويفضل أن يكون العقد بتاريخ 2013 أو ما بعده.

صورة من بيان القيد العائلي لتوثيق صلة القرابة.

6. بعد ملء جميع البيانات وإرفاق المستندات، انقر على “إرسال طلب التسجيل”.

7. سيتم مراجعة الطلب والرد عليه بالموافقة أو الرفض بناءً على دقة البيانات المقدمة.

شروط الحصول على منحة الزوجة والأبناء

للتأكد من توجيه المنحة للفئات المستحقة، وضعت الوزارة عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، وهي:

يجب أن تكون الزوجة ليبية الجنسية، وأن تقيم الأسرة بشكل دائم في ليبيا.

يشترط أن تكون الأسرة من ذوي الدخل المحدود وغير القادرة على تغطية الاحتياجات الأساسية.

يجب أن يكون المتقدمون مسجلين في السجلات الرسمية الليبية.

لا يجوز للمتقدمين الاستفادة من أي دعم آخر في نفس الوقت مع هذه المنحة.

تعد منحة الزوجة والأبناء مبادرة مهمة لدعم الأسر الليبية التي تعاني من ضغوط اقتصادية، إذ تساهم في تحقيق الاستقرار المعيشي وتقديم المساندة اللازمة في ظل الظروف الصعبة.