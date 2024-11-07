سجل دخول.. موقع نظام نور 1446 نتائج الفصل الدراسي الأول برقم الهوية

الشغل الشاغل لدى الطلاب وأولياء الأمور البحث عن موقع نظام نور 1446 من أجل تحميل النتائج للفصل الدراسي الأول، انطلقت امتحانات الطلاب لجميع المراحل التعليمية الفصل الدراسي الأول لعام 2024-1446 يوم الأحد الموافق 3 من نوفمبر الجاري وسط إجراءات أمنية مشددة وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الطلاب،

وقد حددت التعليم السعودية بأن فترة الامتحانات تكون لمدة 5 أيام متتالية وينتهي الطلاب من أداء الاختبارات اليوم الخميس 7 من نوفمبر 2024، وهذا ما يجعل عمليات البحث ترتفع بدون توقف عن نظام نور الموقع الإلكتروني المفعل والجاني لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، ترقبوا معنا التقرير التالي كي تحصلون على رابط دخول موقع نظام نور 1446 واستخراج النتائج.

موقع نظام نور 1446

بخطوات بسيطة وبأقل وقت وجهود يقوم به الطالب تحصلون على نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، لذا كل ما يجب فعله الآن اتباع ما يلي:

فتح متصفح البحث على الجهاز. ثم التوجة بالدخول على موقع نظام نور. سجل اسم المستخدم الخاص بك. إدخال كلمة السر. إدراج رمز التحقق المرئي. الضغط على أيقونة تسجيل دخول. ثم اختيار خدمات الطلاب. حدد نتائج الاختبارات. اختر الفصل الدراسي الأول وحدد السنة الدراسية. قم بإدراج رقم الهوية. الضغط على عرض لتظهر النتائج في الحال.

موقع نظام نور السعودي الإلكتروني

يعد موقع نظام نور من أهم المواقع التعليمية التي انشأته وزارة التربية والتعليم السعودية فيما يقارب 10 سنوات، حيث يوفر الموقع مجموعة كبيرة من الخدمات، حيث تتضمن هذه الخدمات نتائج الطلاب و تسجيل طالب مستجد ونقل الطالب من مدرسة إلى أخرى وإنشاء حساب ولي الأمر، كما أنه يقدم خدمات للمعلمين للحصول على الإجازة أو النقل الداخلي، كما أن الموقع أصبح يعمل بأحدث التقنيات وخلال فترة جائحة كورونا كان الطلاب يسجلون عليه حضور الحصص عن بعد استكمال العام الدراسي دون صعوبات.