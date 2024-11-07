هتبقى أكبر تاجر وانت في بيتك..كيفية فتح حساب بائع في نون

اصبح التسوق الإلكتروني أكثر رواج مع تطور الإنترنت، وتصدرت بعض الشركات السوق العالمي للتجارة الإلكترونية، مثل نون، التي تعتبر من أكبر المنصات في الشرق الأوسط من خلال هذا المقال، نقدم لك خطوات إنشاء حساب بائع في نون، والشروط والمميزات التي توفرها المنصة للبائعين.

كيفية فتح حساب بائع في نون

يمكن للبائعين إنشاء حساب في نون عبر التواصل مع فريق الدعم على البريد الإلكتروني: seller@noon.com، أو من خلال اتباع الخطوات التالية عبر موقع نون للبائعين:

الدخول إلى موقع نون الخاص بالبائعين وتسجيل البريد الإلكتروني. اختيار عملة الحساب. رفع المستندات المطلوبة مثل الهوية والسجل التجاري. الموافقة على الشروط والأحكام. انتظار مراجعة الوثائق من قِبَل فريق نون خلال 48 ساعة.

رسوم البيع في نون

تعتمد رسوم البيع في نون على نوعية البيع والسلع المعروضة، وتختلف حسب الدولة ونظام الشحن المختار عموما، تتراوح العمولة بين 3.9% و27%، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الرسوم عبر موقع نون الرسمي.

شروط إنشاء حساب بائع في نون

للتسجيل كبائع في نون، يجب توفير بعض المستندات القانونية، والتي تشمل:

سجل تجاري أو رخصة تجارية.

هوية وطنية أو جواز سفر، وللمقيمين يجب إرفاق التأشيرة.

فاتورة إثبات الشراء.

خطاب تفويض من الشركة المنتجة.

شهادة ضريبة القيمة المضافة (أو إقرار بعدم التسجيل في ضريبة القيمة).

بعد تقديم المستندات، يجب انتظار تأكيد فريق الدعم لتفعيل الحساب عند الموافقة، يمكن للبائع إضافة تفاصيل حسابه البنكي لاستلام الدفعات، بما في ذلك:

الاسم القانوني للشركة.

رقم الحساب البنكي الدولي (IBAN).

رمز سويفت البنكي.

اسم فرع البنك.

تقديم شيك ملغي يحمل اسم الشركة.

مميزات البيع على نون

تتيح نون للبائعين عدة مميزات تضمن تعزيز علاماتهم التجارية وتحقيق الأرباح ومنها:

الظهور الرقمي للعلامة التجارية مما يدعمها على المدى الطويل.

البدء في البيع الفوري بمجرد تفعيل الحساب.

مرونة سحب المدفوعات بعد التنسيق مع البنك.

خيار تخزين المنتجات في مستودعات نون، مما يتيح سرعة في التسليم.

توفير خدمة الدروب شيبنج وتخزين المنتجات في مستودعات نون.

انخفاض عمولة البيع، مما يسمح بهامش ربح جيد.

بناء علاقة ثقة مع العملاء وتعزيز ولائهم.

أنواع البيع على منصة نون

تقدم نون نوعين رئيسيين للبيع لتناسب احتياجات البائعين:

البيع عبر نون Noon FBN

في هذا النظام، تتولى نون تخزين وتغليف المنتجات، مما يسهل عملية الشحن ويسرع من وصول المنتج للعميل في غضون 24 ساعة، ويعد خيار مثالي للتجار الذين يرغبون في توصيل سريع وخدمات متكاملة. البيع بواسطة البائع Noon B2B Fulfilment

يكون البائع مسؤول هنا عن جميع جوانب التجارة، من تخزين المنتجات إلى إدارة الطلبات، ويقوم بتسليم الطلبات التي تتولى نون تغليفها وتوزيعها.

من خلال اختيار أحد هذه الأنظمة، يمكن للبائعين في نون تحقيق نجاح في سوق التجارة الإلكترونية، وتوفير تجربة سلسة وآمنة للعملاء.