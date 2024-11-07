سجل طلبك.. وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن 1446 والتخصصات المطلوبة

يبحث الكثير من الأشخاص بالسعودية عن وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن 1446 وأهم تفاصيلها وما هي التخصصات الأكاديمية المتاحة بالجامعة، كما يبحث الكثير عن شروط الوظائف من أجل بدء عملية التسجيل رغباً للانضمام إلى فريق موظفي الجامعة، تعد جامعة الإمام عبدالرحمن من أهم وأشهر الجامعات بالمملكة العربية السعودية، لقد تأسست الجامعة منذ سنوات طويلة جداً وتحديد 1975،

حيث تضم الجامعة نحو 19 كلية ويقع مقرها الرئيسي في الدمام، يوجد بالجامعة العديد من التخصصات ونظراً لكثرة عدد كليات تحتاج الجامعة إلى أكبر عدد من الموظفين الذين يشغلون عدة مناصب من أساتذة ومعيدين موظفين شؤون إجتماعية وإداريين وغيرها الكثير، خلال التقرير التالي من المقال نتعرف على المزيد حول وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن 1446.

وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن 1446

تعد وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل من أهم الوظائف الشاغرة للخريجين الجدد الحاصلين على عدة مؤهلات دراسية، ويشترط أن يكون التقدير العلمي عالي لا يقل عن جيد جداً نظراً التخصصات المعلن عنها، لقد كشفت الجامعة خلال الأيام الماضية عن فتح باب التسجيل لاستقبال أكبر عدد من المتقدمين في مجموعة من الوظائف برواتب شهرية مجزية، وحددت الجامعة بأن التسجيل يكون بدايةً من اليوم الخميس 7 من نوفمبر 2024 وتستمر عملية التسجيل حتى الثلاثاء المقبل الموافق 12 من نوفمبر، إلأكترونياً عبر موقع جامعة الإمام عبدالرحمن، وتتم عملية التسجيل بدايةً من الساعة السابعة والنصف صباحاً، ويشترك أن أن المتقدم من حاملي المؤهلات العالي للتعيين بدرجة معيد.

الوظائف المتاحة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل