هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

تراجعت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 7 من شهر نوفمبر 2024 وذلك على المستويين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى ان موجة الإنهيار شملت البورصات العالمية، عقب إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية وفوز دونالد ترامب رئيسيًا للولايات المتحدة الأمريكية، وعلى إثر ذلك فقد عيار الـ 21 ما يُقارب من 100 جنيهات عن تعاملات أمس، ويمكنك التعرف على أخر تحديثات لأسعار المشغولات الذهبية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم الخميس

وفقًا لأخر تحديثات لأسعار المشغولات الذهبية اليوم الخميس الموافق 7 من شهر نوفمبر 2024، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر عيار الذهب 21 إلى 3755 جنيهًا للجرام الواحد.

فيما أن سعر الذهب عيار 24 سجل نحو 4291 جنيهًا.

كذلك فإن عيار الـ 18 بلغ تقريبًا 3219 جنيهًا للجرام.

أما عيار الـ 14 فسجل نحو 2504 جنيهات للجرام الواحد بدون إضافة المصنعية.

كذلك فإن الجنيه الذهب سجل نحو 30 ألف و40 جنيهًا بدون المصنعية.

تحديث سعر الذهب العالمي

وأما عن سعر الذهب العالمي فتراجع هو الأخر داخل البورصات العالمية بشكل كبير، بعد فوز ترامب بنحو 277 صوتًا داخل المجمع الانتخابي، فيما أن الأوقية الذهبية فقد قرابة الـ 80 دولارًا من قيمتها لتصل إلى 2660 دولارًا، وفقًا للبيانات الصادرة عن بلومبرج، ناهيك عن أن التوقعات الاقتصادية تُشير لعودة الإرتفاع مرة أخرى في أسعار الذهب خلال الساعات المقبلة، وهو ما سنوفيه لكم حتى يتعرف عليه الجميع.