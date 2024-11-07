موعد إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024 والاستعلام عبر منصة مظلتي الاجتماعية

ضمن الأمور المهمة التي تشغل الكثير من الناس في العراق موعد إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث تداولت أنباء كثيرة الساعات الماضية على بعض المواقع والصفحات على فيس بوك عن بدأ تحميل كشوفات الدفعة السابعة، ولكن الحقيقة غير ذلك أن هذا الأخبار كاذبة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية ما يتم نشره،

وأن الصفحات التي تنشر بعض الكشوفات هي كشوفات من الوجبات والدفعات السابقة ولا علاقة لها بالدفعة السابعة، ولذلك يحرص فريق موقعنا البديل أن يكشف لحضراتكم عن بعض التفاصيل المهمة حول موعد إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ترقبوا معنا للتعرف عليها..

موعد إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أخبار كثيرة منتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك عن بدء تحميل الدفعة السابعة، هذه الأمور غير صحيح وأن الصفحات التي تقوم بنشر تلك الأخبار مضللة وغير موثقة، ونؤكد لحضراتكم أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تكشف عن موعد اعلان كشوفات الدفعة السابعة من الوجبة الأخيرة لعدم توقيع وزارة المالية على الموازنة المالية حتى الآن، ولكن الوزارة تقوم بطرح المشكلة للبرلمان كي يتم إعادة مناقشتها وسرعة تحديد موعد الصرف نظراً لتدهور الظروف المعيشية لدى الكثير من المواطنين، وفور نشر الوزارة أي أخبار جديد ننشر لكم في مقالات أخرى.

الاستعلام عن الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية

للتأكد من رفع الكشوفات منعاً للتعرض لأي غش او تضليل عليكم اتباع ما يلي: