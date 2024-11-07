الحق احجز شقتك.. موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وأهم شروط الحجز

سيبدأ موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 5” خلال الأيام القليلة المقبلة، موجهًا لمحدودي ومتوسطي الدخل، يتوفر نحو 78,730 شقة بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا مربعًا، للتقديم يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عند فتح باب الحجز، على المتقدمين رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF وبحجم لا يتجاوز 2 ميجابايت، على أن يتم تحميلها في ملف واحد.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

سيتم فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي ابتداءً من يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 وحتى الإثنين 25 نوفمبر 2024، مخصصًا لمواطني ذوي الهمم فقط، بينما سيكون الحجز متاحًا لجميع المواطنين بدءًا من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

يتم شراء كراسة الشروط بسعر 300 جنيه، بالإضافة إلى سداد المصروفات الإدارية التي تبلغ 355 جنيهًا، ومقدم جدية الحجز البالغ 30 ألف جنيه للوحدات السكنية في المدن الجديدة، يمكن الحصول على هذه الخدمات من خلال مكاتب البريد المميكن في المدن التي تُطرح فيها الوحدات.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الواجب على المتقدمين الالتزام بها عند التقديم للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، وهي كما يلي: