“تعرف عليها فوراً” الفئات المستبعدة من سكنات عدل 3

يعد مشروع سكنات عدل 3 إحدى المشاريع التي قدمتها الحكومة الجزائرية لمواطنيها أصحاب الدخل المحدود من أجل مساعدتهم في الحصول على سكن مناسب، حيث وضعت وزارة السكن والعمران بالجزائر عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين،كما أوضحت الفئات التي سوف يتم استبعادها من هذا المشروع، لهذا يرغب العديد من الأفراد معرفة الفئات المستبعدة من سكنات عدل 3 وهو ما سنتعرف عليه خلال السطور القادمة.

الفئات المستبعدة من سكنات عدل 3

حددت وزارة السكن والعمران بالجزائر الفئات المستبعدة من سكنات عدل 3 والتي جاءت على النحو التالي:

الأشخاص الذين يتجاوز راتبهم 12 مليون دينار جزائري في الشهر.

الأشخاص المستفيدين من منحة البطالة.

كافة الطلاب من مراحل التعليم المختلفة.

الأشخاص الذي لديهم عقارات أو وحدات سكنية أو قطع أراضي.

الأشخاص الذين لا يتجاوز راتبهم 24 ألف دينار جزائري.

خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في سكنات عدل 3

يتمكن الأشخاص المقدمين في مشروع سكنات عدل 3 الاستعلام عن اسماء المقبولين في المشروع بكل سهولة بشكل إلكتروني وذلك عن طريق تطبيق الخطوات التالية: