من هنا .. طريقة التسجيل في مسابقة الشبه الطبي بالجزائر 2024

يتساءل عدد كبير من الحاصلون على الشهادة الثانوية بدولة الجزائر عن طريقة التسجيل في مسابقة الشبه الطبي بالجزائر وذلك بعد أن قامت وزارة الصحة الجزائرية الإعلان عن توفير 398 منصبا جديدا للعمل، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على خطوات التسجيل في هذه المسابقة إلى جانب المستندات المطلوبة للتسجيل.

طريقة التسجيل في مسابقة الشبه الطبي بالجزائر

يستطيع الأفراد التسجيل في مسابقة الشبه الطبي بالجزائر لعام 2024 عبر المنصة الرقمية لوزارة الصحة وذلك عن طريق إجراء الخطوات التالية:

يتوجه المتقدم اولا الي المنصة الرقمية لوزارة الصحة وذلك عن طريق الضغط على هذا الرابط .

. تسجيل الدخول أو أنشاء حساب جديد وذلك إذا لم يكن المتقدم قام بتسجيل الدخول من قبل.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

يتم إرفاق جميع الوثائق الثبوتية المطلوبة.

يتأكد المتقدم بعد ذلك من إن البيانات والوثائق التي قام بإدخالها صحيحة.

في النهاية يتم النقر على تسجيل من أجل إتمام عملية التقديم.

المستندات المطلوبة للتسجيل في مسابقة الشبه الطبي بالجزائر 2024

هناك بعض الأوراق التي يجب على الأفراد إحضارها من أجل التسجيل في مسابقة الشبه الطبي بالجزائر 2024، وهذه الأوراق تتمثل في كل من الآتي:

طلب خطي يوضح رغبة المتقدم في المشاركة بالمسابقة.

تحديد التخصص المطلوب ضمن الطلب الخطي.

إرفاق الشهادة المدرسية للصف الثالث الثانوي.

تقديم كشف النقاط الذي يعكس المسار الدراسي.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

استكمال استمارة المعلومات.

اخر موعد للتسجيل في مسابقة التوظيف شبه الطبي

يريد العديد من الأشخاص الراغبين في التسجيل بمسابقة التوظيف شبة الطبي معرفة اخر موعد للتسجيل، لهذا قامت وزارة الصحة الجزائرية الإعلان بأن آخر موعد للتسجيل في هذه المسابقة هو يوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر نوفمبر لعام 2024 مؤكدة على أنه سوف يتم إجراء الاختبارات الكتابية لكافة التخصصات في جميع الولايات يوم ثلاثين من الشهر نفسه.