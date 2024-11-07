رابط نظام نور للطلاب برقم الهوية الفصل الاول 1446 noor.moe.gov.sa لاستخراج النتيجة فور ظهورها

في هذه الفترة، تتزايد عمليات البحث لمعرفة موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام 2024 في المملكة العربية السعودية، حيث بدأ الطلاب الاختبارات، وينتظرون النتائج بفارغ الصبر، وقد قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن الموعد الرسمي لظهور النتائج، تلبيةً لرغبات الطلاب، وأولياء الأمور، وفي هذا المقال، سنوضح لكم تفاصيل موعد النتائج، وطريقة الاستعلام عنها عبر نظام نور، وتطبيق توكلنا، إلى جانب مواعيد الإجازات بعد انتهاء الفصل الأول.

موعد إعلان نتائج الترم الأول عبر نظام نور

أدى طلاب المملكة العربية السعودية اختبارات الفصل الأول خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر 2024، ووفقاً لبيان وزارة التعليم، من المتوقع أن يتم إعلان النتائج يوم 7 نوفمبر 2024، ويمكن للطلاب، وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج عبر منصة نظام نور، وتطبيق توكلنا بسهولة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور خطوة بخطوة

للاستعلام عن النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الأول، يجب على الطلاب، وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية عبر منصة نظام نور الإلكترونية:

زيارة الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني.

تسجيل الدخول باستخدام بيانات الطالب مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

من القائمة الرئيسية، اختيار “الاستعلام عن النتائج”.

تحديد الصف الدراسي للطالب وإدخال رقم الهوية.

الضغط على “الاستعلام” لعرض النتائج الكاملة للمواد الدراسية.

إجازة الفصل الدراسي الأول

بعد انتهاء الطلاب من أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، يحصلون على إجازة نهاية الفصل، حيث تبدأ هذه الإجازة رسميًا في يوم 7 نوفمبر 2024، وتستمر هذه العطلة لمدة 10 أيام كاملة، ما يتيح للطلاب فرصة للراحة، والاسترخاء، وتجديد النشاط بعد فترة الامتحانات المكثفة، وتعتبر هذه الفترة الزمنية بمثابة استراحة مهمة للطلاب قبل أن يعودوا لاستئناف دراستهم مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكامل نشاطهم، واستعدادهم لاستكمال العام الدراسي بنجاح.

التقويم الدراسي للفصل الثاني 1446

يمكن الوصول إلى نتائج الطلاب عبر نظام نور من خلال الرابط الرسمي للمنصة، والذي يتيح للطلاب، وأولياء الأمور الاطلاع على نتائجهم بسهولة، ومن المقرر أن يعود الطلاب إلى المدارس لاستكمال دراستهم في الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024، حيث يستمر هذا الفصل حتى شهر شعبان المقبل، ويشمل عدداً من الإجازات الرسمية، والعطلات الطويلة.