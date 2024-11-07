رابط نتائج الطلاب برقم الهوية 1446 نظام نور بدون كلمة سر noor.moe.gov.sa بـ7 خطوات فور ظهورها

يترقب طلاب المملكة في مختلف المدارس ظهور النتائج حيث اعتمدت الوزارة توزيع درجة النجاح في الامتحانات النهائية والتي يترقبها جميع الطلاب حيث يبذلون أقصى مجهوداتهم لنيل أعلى الدرجات، نظرًا لأن الامتحانات هي أداة تقييم مستوى الطلاب في جميع المواد الدراسية حتى يكون لديهم دراية كاملة عن نقاط الضعف والقوة لدى الطلاب، وسوف نتابع نظام نور نتائج الطلاب الترم الاول حتى يتمكن الجميع من الاطلاع على النتائج، وها هي التفاصيل موضحة في السطور التالية.

نظام نور نتائج الطلاب الترم الاول

أطلقت وزارة التعليم نظام نور الإلكتروني والذي يحتوي على مجموعة كبيرة من الخدمات التعليمية التي تخدم الطلاب على مدار العام الدراسي ومن أبرز الخدمات التي يوفرها النظام نتائج الطلاب بواسطة رقم الهوية، ومع اقتراب ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول يبدأ الطلاب في البحث عن النتائج ويمكن الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

التوجه بشكل مباشر إلى الواجهة الرسمية لنظام نور الإلكتروني. النقر على خيار نسيت كلمة السر. إدراج رقم الهوية في المكان المخصص لها. السير وفق التعليمات إلى أن يتم استعادة البيانات التابعة للحساب ثم النقر على تسجيل الدخول. عند الوصول لواجهة النظام يرجى النقر على خانة تقارير. النقر على الإشعار الأكاديمي الموجود في التقارير الأخرى. سوف يتم ظهور النتيجة بعد ذلك بشكل مفصل.

موعد نهاية اختبارات الترم الدراسي الأول

أكدت وزارة التعليم على أن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف يكون وفقًا لما هو محدد من قبل وذلك في 7 نوفمبر 2024م الموافق 15 جمادى الأول 1446، نظراً لاستمرار الامتحانات لمدة 5 أيام، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر نظام نور المخصص لذلك.

درجة النجاح في الاختبارات

وفقًا للوائح المعلنة من قبل وزارة التعليم السعودية فإن نجاح الطلاب مرتبط بحصولهم على درجة لا تقل عن 50 من 100 في كل مادة، على أن يكون التوزيع النسبي للفصل الأول 25%، أما بالنسبة للفصل الثاني فتكون 35% والفصل الثالث 40%، علمًا بأنه من الضروري تحقيق الدرجة الشرطية المحدد ب 20 درجة من نسبة اختبار الترم الثالث.