أجمل أغاني وبرامج الأطفال على تردد قناة طيور الجنة الجديد

تعتبر قناة طيور الجنة من أشهر القنوات التي تقوم بتقديم محتوى تعليمي وترفيهي يتناسب مع أطفالنا، إضافة إلى أن القناة تعمل أيضًا على تقديم الكرتون والأغاني الذي يتناسب مع الأطفال من مختلف الأعمار، إضافة إلى ذلك فإن القناة تساعد أطفالنا على اكتساب الكثير من الصفات الحميدة التي يحتاج إليها الطفل في هذه المرحلة العمرية، جدير بالذكر أن إدارة قناة طيور الجنة قد أعلنت عن وجود بعض التغييرات التي تكون في التردد الخاص بها وذلك بهدف تحسين جودة المشاهدة.

تردد قناة طيور الجنة

يمكن للآباء أن يقوموا بتثبيت تردد قناة طيور الجنة حتى يتمكن أطفالهم من متابعة محتوى القناة المميز الذي يجمع بين الأغاني والبرامج الرائعة التي تساعد أطفالنا بشكل كبير جدًا في الاستمتاع بأوقات فراغهم، وسوف نوضح لكم تردد هذه القناة على القمر الصناعي نايل سات فيما يلي:

تردد: 11274.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: ¾.

تردد القناة على عرب سات

من الممكن أيضًا أن يتم تثبيت هذه القناة على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة في حال توفر لديك التردد الخاص بهذا القمر، وسوف نوضح لكم تردد قناة طيور الجنة على عرب سات بشكل مفصل في النقاط القادمة:

تردد: 11310.

الاستقطاب: رأسي.

معامل الترميز: 27500.

معادل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال

يمكن تثبيت هذه القناة بكل سهولة على جهاز الرسيفر الخاص بكم من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة المتمثلة فيما يلي: