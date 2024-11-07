لولو الشطورة تعرف على تردد قناة وناسة الجديد بأقوى إشارة

تعتبر قناة وناسة واحدة من القنوات البارزة والمحبوب بشكل كبير جدًا عند جمهور الأطفال داخل مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث تمكنت القناة من جذب انتباه الكثير من أطفالنا الصغار وذلك من خلال محتواها المتنوع والمميز الذي يجمع بين التعليم والترفيه، إضافة إلى ذلك فإن القناة تتميز بتقديم برامج ترفيهية وتعليمية وأيضًا أغاني مميزة جدًا تساعد أطفالنا في تعلم الكثير من الأشياء الجيدة، الأمر الذي جعلها من الخيارات الأولى عند الكثير من الآباء الذين يريدون توفير بيئة تعليمية مميزة لأطفالهم الصغار.

تردد قناة وناسة

عند تنزيل تردد قناة وناسة فإن أطفالك سوف يكونون على موعد مع تعزيز مهاراتهم اللغوية وأيضًا الإبداعية، وذلك بفضل محتوى القناة الرائع جدًا والمميز الذي يهدف بشكل أساسي لترسيخ القيم الأخلاقية داخل قلوب أطفالنا، إضافة إلى تعليمهم السلوك الجيد وذلك عن طريق برامج القناة المبتكرة والمميزة وأغانيها الرائعة التي توفر تجربة مثالية لأطفالنا، وسوف نوضح لكم تردد هذه القناة على القمر الصناعي نايل سات فيما يلي:

التردد: 11559.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة وناسة على العرب سات

تميزت قناة وليس بتوفير العديد من الترددات الخاصة بها التي يمكن تثبيتها على مختلف الأقمار الصناعية، التي من أبرزها تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات، الذي يوفر للآباء الذين يسكنون داخل دول الخليج العربي من تثبيت هذه القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة به كي يستمتع أطفالهم بمشاهدة محتواها المميز، ويتمثل هذا التردد فيما يلي:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة تثبيت القناة على جهازك

يمكن تثبيت هذه القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم بكل سهولة من خلال بعض الخطوات البسيطة جدًا، التي سوف نوضحها لكم بشكل مفصل فيما يلي: