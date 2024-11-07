وأنت في مكانك زودي دخلك .. اعرفي طريقة التسجيل في منح المرأة الماكثة في المنزل 2024 بالجزائر

وفرت الحكومة الجزائرية إحدى المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لدعم النساء الغير عاملات وتعتبر منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 واحدة من هذه البرامج التي تمنعها الدولة للمواطن بهدف تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز استقرارها المالي، إضافة إلى ذلك فإن هذه المنحة تأتي كجزء من جهود الحكومة لتوفير الدعم المادي المباشر الذي يساعد المواطنين في تلبية احتياجاتهم خاصة من النساء التي ليس لها دخل ثابت، وجدير بالذكر أن الدولة تهدف إلى تمكين المرأة من المشاركة في الاقتصاد المحلي وتوفير ظروف كريمة لها، وذلك من خلال التسجيل عبر المنصة الرسمية لها، حيث يمكن الحصول على هذه المنحة للسيدات التي تستوفي الشروط والاستفادة من الدعم وتحسين حياتها وحياة أسرتها فيما بعد.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

أكدت الوكالة الوطنية على ضرورة استيفاء مجموعة من البنود والمتطلبات في المرأة المتقدمة لمنح المرأة الماكثة في البيت، وكانت هذه الشروط على النحو التالي:

أن تكون المتقدمة جزائرية ويتراوح عمرها بين 19 حتى 40 عام.

تكون مقيمة بشكل كامل في أراضي الدولة.

ينبغي ألا تكون موظفة وليس لديها أي مصدر ثابت للدخل.

تقدم جميع الأوراق المطلوبة من بينها صورة الهوية وشهادة الدراسة.

التأكد من مراجعة موقع الوكالة الوطنية الرسمي للحصول على أحدث التفاصيل والمعلومات حول الشروط التسجيل في المنحة.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

حتى تتمكن المرأة من الاستفادة من منحة المرأة الماكثة في البيت والحصول على الدعم ينبغي عليها التسجيل باتباع الخطوات التالية: