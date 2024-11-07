المالية توضح حقيقة تبكير صرف رواتب المتقاعدين لشهر نوفمبر الجاري في العراق 2024

تداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأنباء حول تبكير موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر نوفمبر 2024 في العراق مما أثار العديد من التساؤلات من هذه الفئة، لذلك فقد أصدرت وزارة المالية بالعراق توضيح رسمي للرد على جميع الأخبار التي تم تداولها، وعليه فقد أكدت الوزارة على أنه لم يتم حتى الآن إصدار أي قرار رسمي بشأن تبكير موعد الصرف وإن صرف الرواتب سيتم في موعدها المحدد، كما هو معتاد في أول شهر ما لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن أي تغيير موعد وأكدت على المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تأتي دائما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

صرف رواتب المتقاعدين شهر نوفمبر 2024

أكدت وزارة المالية في حقبة ماضية إن رواتب المتقاعدين في العراق يتم صرفها دائما في واحد من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق الموعد مع عطلة رسمية وفي هذه الحالة يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف بناءا على الجدول المحدد له، وقد أشارت وزارة المالية إلى ضرورة متابعة الأخبار الرسمية وعدم المتابعة لأي شائعات غير مؤكدة من مصدر رسمي موثوق، كما شددت الوزارة على أنها تعمل جاهدة حتى تضمن دفع رواتب المستفيدين في مواعيدها المقررة.

كما أكدت أنها تحرص على اتخاذ أي إجراءات لتجنب تأخير الصرف مع التأكيد على استمرارية توفير الخدمات الاجتماعية والدعم اللازم لجميع المتقاعدين، إضافة إلى ذلك فقد أوضحت وزارة المالية إنها تراقب الوضع بشكل مستمر وتساهم في تحسين خدماتها قدر المستطاع لتضمن بذلك تسهيل صرف الرواتب للعاملين، كما شجعت المتقاعدين على أن يتابعوا التصريحات الرسمية التي تصدر عن الوزارة فقط وتجنب أي أخبار غير مؤكدة ويتم تداولها في أي مكان.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

يتمكن المتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم باتباع بعض الخطوات البسيطة التي حددتها الوزارة، والتي جاءت على النحو التالي: